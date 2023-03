Diletta Leotta incinta: l’annuncio su Instagram insieme a Karius

Condividi

“Esplodiamo di gioia”, scrive il volto di punta di Dazn in un video condiviso insieme al fidanzato, portiere del Newcastle

Un romantico video che non contiene parole ma solo gesti d’amore e il sottofondo di ‘Fix you’ dei Coldplay: così Diletta Leotta ha annunciato su Instagram di essere incinta. Nella breve clip, condivisa insieme al compagno Loris Karius, traspare tutta l’emozione di Leotta, che commenta così la notizia della gravidanza: “Vi dobbiamo dire una cosa… Ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Presto saremo in tre”.

In effetti, già da qualche tempo si rincorrevano i rumours su Diletta Leotta in dolce attesa: il volto di punta di Dazn, che fa coppia fissa con il portiere tedesco da alcuni mesi (le prime paparazzate risalgono allo scorso novembre), era stata ‘beccata’ dai fotografi con delle rotondità sospette. E adesso è arrivata anche l’ufficialità a mezzo social.

CHI È KARIUS, IL FIDANZATO DI DILETTA LEOTTA

Loris Karius è un calciatore tedesco, di ruolo portiere, classe 1993. Attualmente gioca in Premier League nel Newcastle, ma è rimasto nella memoria collettiva dei tifosi per le sue clamorose papere nella finale di Champions League 2018, quando il suo Liverpool venne sconfitto dal Real Madrid per 3-1 con una buona dose di responsabilità dello stesso Karius.

Da quel momento, la sua carriera ha avuto una brusca discesa: è passato dalla Turchia e dalla Germania prima di rientrare in Inghilterra, senza avere una seconda chance al Liverpool e firmando a parametro zero con il Newcastle. Di recente è tornato a giocare titolare in occasione del match di Carabao Cup contro il Manchester United e proprio in quell’occasione Diletta Leotta gli ha scritto una lettera, pubblicata dal sito ‘The Athletic’.

FONTE DIRE – www.dire.it