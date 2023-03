Roma. Muore neonato di 20 giorni, si ipotizza emorragia dopo circoncisione

Condividi

Potrebbe essere stata una circoncisione eseguita tra le mura domestiche la causa della morte di un neonato di soli 20 giorni. Il piccolo è giunto privo di vita questa mattina al Policlinico Tor Vergata di Roma, dove era stato trasportato d’urgenza in ambulanza da Colonna, il più piccolo tra i comuni dei Castelli romani. Era stata la mamma del bimbo, di origini nigeriane, a chiedere aiuto in strada, con il figlio piangente tra le braccia, a una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Frascati. I militari hanno immediatamente scortato l’ambulanza a sirene spiegate sino al nosocomio capitolino, dove il bambino è però arrivato senza vita dopo una fortissima emorragia. In queste ore gli investigatori stanno ascoltando alcune persone della comunità nigeriana di Colonna per tentare di fare luce sulla tragedia.