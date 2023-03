Condividi

A causa di un incidente stradale, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, sulla strada statale 1 ‘Via Aurelia’, all’altezza del km 15,000 nella Capitale. Nel sinistro, che ha coinvolto tre autovetture, uno scooter e un bus, si registra un ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Lo comunica Autostrade in una nota