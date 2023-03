Condividi

Un bambino di 4 anni è precipitato questa mattina da oltre tre metri da un balcone al secondo piano di un palazzo a Centocelle, in via dei Fiori. Trasportato in eliambulanza in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, il bimbo versa in gravi condizioni e la sua prognosi è riservata. Sul posto è arrivata la polizia, che indaga sulla dinamica dell’incidente.