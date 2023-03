Su Diva e Donna le foto della compagna di Elly Schlein?

Condividi

Sul numero di Diva e Donna in edicola domani Elly Schlein appare in compagnia di una donna: le due arrivano in stazione insieme ma poi fanno il viaggio in treno in vagoni separati

Elly Schlein in compagnia di una donna: le foto escono sul settimanale ‘Diva e donna’ in edicola domani (Cairo editore), che lo anticipa oggi annunciando il grande scoop. Dalla rivista non si sbilanciano a dire che si tratti della compagna della leader della sinistra, tant’è che scrivono che hanno fotografato “un’amica del cuore” della nuova segretaria del Pd. Ma il sospetto che si tratti della sua compagna di vita c’è tutto.

LEI TIENE AL GUINZAGLIO IL CANE DI ELLY

Le foto sono state scattate tra Livorno e Firenze e il settimanale spiega che Elly Schlein evita di farsi vedere in pubblico con lei, infatti “entrano separate alla stazione di Firenze e prendono il treno per Bologna in vagoni diversi”. La donna misteriosa, poi, si legge ancora nella nota di Diva e Donna, tiene al guinzaglio il cane di Schlein. Il settimanale ricorda che la neo segretaria Pd, a proposito della sua vita privata, ha raccontato “di avere amato molti uomini e molte donne” e di aver aggiunto: “In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta”.