Scuola. I Licei Artistici salpano per Barcellona con ‘Viaggiarte’

Un viaggio per raccontare via mare l’arte dei giovani italiani. È la traversata che ha come titolo ‘Viaggiarte – Dall’Art alla Startup – Art for a Green Future’ e che si svolge dal 25 al 28 marzo a bordo della nave Cruise Roma della Grimaldi Lines, sponsor dell’iniziativa. Un vero e proprio viaggio di istruzione e formativo, dedicato alla cultura della progettualità, imprenditorialità, lavoro di squadra, diffusione della cultura digitale e sviluppo delle capacità di comunicazione. Saranno 173 le opere raffigurate nei pannelli tratti dal catalogo edito da Gangemi e 300 gli studenti che, con i loro docenti accompagnatori, si divertiranno a bordo tra esperienze formative, l’inaugurazione della mostra e performance artistiche.

La ‘Nave della Biennale’ è un evento cresciuto nell’ambito della Biennale dei Licei Artistici Italiani, promossa e finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzata dall’Associazione Amici della Biennale (ABiLiArt), con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt).

La quarta edizione, dedicata al tema del Futuro, ha coinvolto 174 Licei Artistici italiani, di cui 141 selezionati e 139 partecipanti alla Mostra-Concorso. Le opere in esposizione sono state 207, di cui 186 italiane e 21 estere, queste ultime provenienti da Scuole d’arte europee e internazionali di: Francia (Parigi e Lione), Germania (Berlino), Corea del Sud (Seul), Cina (Pechino), Israele (Haifa), Marocco (Casablanca), Russia (Mosca), Estonia (Tartu), Gran Ducato del Lussemburgo (Lussemburgo).

“Finalmente si riparte! Che gioia la Nave della Biennale, che dopo lo stop degli ultimi tre anni riporta l’entusiasmo degli studenti dei Licei Artistici italiani a Barcellona- afferma con entusiasmo Mariagrazia Dardanelli, presidente onoraria della Rete Nazionale dei Licei Artistici e Presidente dell’Associazione ABiLiArt, curatrice della Biennale- Con il progetto ‘ViaggiArte’ e grazie a Grimaldi Lines, anche la 4a Biennale dei Licei Artistici, con tema ‘Il Futuro’, allieterà i passeggeri con una mostra delle opere attraverso pannelli realizzati dalle pagine del catalogo edito da Gangemi. La visita di Barcellona, una delle più belle città del Mediterraneo- conclude Dardanelli- sarà il coronamento del viaggio con l’augurio di ripetere questa esperienza dopo la quinta edizione della Biennale che si terrà nel 2024”.

Il progetto ViaggiArte, il cui fine è una concreta e maggiore messa in contatto e condivisione tra le realtà dell’istruzione artistica italiana e internazionale, parte a conclusione della Mostra-Concorso. Il raggiungimento dell’obiettivo si realizza nel sostegno e nella promozione dei cosiddetti scambi culturali, grazie ai quali le opere degli studenti dei Licei Artistici, selezionate per la Biennale, vengono ospitate in adeguate location in Italia e all’estero.

A bordo della nave da crociera ci sarà anche una rappresentanza del Liceo Artistico di Massafra, con una performance dell’installazione Motus animae, opera che ha vinto il 1° premio della Giuria alla 4a Biennale. Viaggiarte comprende un hackathon, ovvero una maratona di progettazione nella quale gli studenti, divisi in team eterogenei, gareggiano risolvendo concretamente una delle sfide proposte dagli organizzatori su un determinato argomento. L’argomento e le sfide vengono definite in base alle specificità del percorso di studi e possono essere concordate con i docenti secondo gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Questa attività vedrà impegnati i ragazzi per tutta la durata del viaggio; con il supporto dei mentor, i team lavoreranno per dare alla luce la loro soluzione per la challenge proposta. L’attività prevede, alla fine del percorso, la presentazione dei progetti realizzati, la valutazione da parte di una giuria qualificata e la premiazione dei migliori tre.