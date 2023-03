TERMOVALORIZZATORE ROMA NASCE DA COMMISSARIAMENTO GIUNTA PD-M5S

Condividi

“Se in questo momento c’è un termovalorizzatore in progettazione a Roma nasce da un commissariamento: la Regione amministrata da Zingaretti è stata commissariata, perché ha palesemente fallito sul Piano dei rifiuti. Questo è quello che è accaduto, quindi oggi non ci si può rivolgere a chi, commissariato, dovrebbe fare chissà cosa, quando prima la Giunta PD-Cinque Stelle è riuscita a farsi commissariare su questo punto così delicato. C’è un Piano dei rifiuti, lo miglioreremo insieme – mi auguro – con una collaborazione leale, però è singolare che da più parti mi venga chiesta chiarezza come se qua ci fosse una continuità”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo nella seduta odierna del Consiglio regionale alla Pisana. Sul termovalorizzatore, ha ricordato il governatore, “c’è un dialogo importante, ho incontrato il sindaco Gualtieri proprio nei giorni scorsi. Come ho detto, ho apprezzato questa novità, perché voi sapete che più volte ho posto il tema della viabilità intorno all’Ardeatina, e ho detto che studierò con attenzione e in maniera diligente una mole di documenti che il sindaco Gualtieri mi ha portato, che quindi è mio dovere adesso leggere e valutare. Di sicuro parto da un principio, che secondo me la portata è enorme e che secondo me un buon lavoro su quello che era stato fatto come Piano dei rifiuti, recuperando tutto ciò che si può insieme, recuperando l’impianto, ma migliorandolo, forse può diminuire l’impatto, però in questa fase ovviamente parliamo di qualcosa che mi è stato appena consegnato, quindi io non sono in condizione ancora di esprimermi compiutamente sulla portata di quel termovalorizzatore e, quindi, sull’impatto all’interno delle nostre comunità. È sicuramente comunque qualcosa di dovuto”. “Però, c’è dell’altro- ha concluso Rocca- E questo è l’altro grande errore comunicativo che è stato fatto, perché è stato fatto passare il messaggio che il termovalorizzatore è la soluzione a tutti i problemi. Il termovalorizzatore dovrebbe essere la chiusura del ciclo dei rifiuti, l’ultimo tassello. Quindi, come ho detto al sindaco Gualtieri, lavorerò insieme a lui, fianco a fianco, perché comunque l’economia circolare sia la regina di questa regione. Questa è la grande sfida culturale, su cui insieme dobbiamo lavorare. È vero che c’è un tema culturale che seguirà l’assessore Baldassarre che è più generale, ma insieme a questa cultura del riciclo, del riuso, della transizione ecologica. Sono tutti temi su cui io credo che sia giusto lavorare insieme, perché solo quelle potranno aiutarci a raggiungere i grandi obiettivi e le grandi sfide che insieme abbiamo davanti”.