Sorpresa al Gf Vip, Antonella eliminata: la mamma aveva chiesto di non votarla

L’ex schermitrice è rimasta delusa nell’apprendere della lettera della madre, ma uscita dalla casa ha subito festeggiato riabbracciando Edoardo Donnamaria

Al Gf Vip le sorprese non finiscono mai. Ieri sera Antonella Fiordelisi è stata eliminata. Nessuno si aspettava che a lasciare il reality sarebbe stata una delle concorrenti più amate di questa edizione, e invece è andata proprio così. A ricevere più voti è stata Giaele De Donà, incoronata ufficialmente terza finalista del Grande Fratello insieme a Oriana e Micol.

L’APPELLO DELLA MAMMA DI ANTONELLA A NON VOTARLA

A pesare sulla decisione del pubblico è stato l‘appello della mamma di Antonella. Dopo l’ennesima delusione della figlia per non essere stata scelta giovedì scorso come seconda finalista del reality (la più votata è stata Micol) la donna ha deciso di pubblicare una lettera rivolta a Piersilvio Berlusconi sul profilo Instagram di Fiordelisi, chiedendo ai fan di non salvarla dalla eliminazione. “Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”, si legge sui social della Vippona.

Detto fatto. Antonella è stata la concorrente meno votata (raccimolando solo l’8%) e ha dovuto lasciare la casa. Nell’apprendere dell’appello di sua madre la Vippona è rimasta esterrefatta: “Ma se l’ha fatto dal mio profilo è normale che sia finita così. Grazie mamma, mi hai fatta uscire”. In studio con Alfonso Signorini Antonella ha poi rivissuto attraverso un video i momenti più belli di questa avventura: “Per me il regalo più grande è stato Edoardo”, le parole della Vippona, che appena uscita dalla casa ha riabbracciato il suo amato, squalificato dal programma per ‘il panino-gate‘. I due hanno condiviso la loro gioia con i fan pubblicando su Instagram delle storie in cui festeggiano il loro incontro.