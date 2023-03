Senato. In aula il ricordo di Astorre, La Russa: “Un vuoto incolmabile”

Condividi

L’Aula di Palazzo Madama, in una atmosfera commmossa, ricorda il senatore del Pd Bruno Astorre, scomparso tragicamente lo scorso 3 marzo. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha invitato l’Assemblea a un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex collega. “Pochi giorni prima di compiere sessant’anni – ha ricordato La Russa – ci ha tragicamente lasciato il senatore Bruno Astorre. Un evento che ha scosso l’opinione pubblica e che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto, frequentato o che, come tutti noi, hanno avuto il piacere e l’onore di condividere con lui un tratto della vita istituzionale della Nazione. Già consigliere comunale, provinciale e regionale, assessore regionale del Lazio e, dal 2013, senatore della Repubblica, Astorre si è sempre distinto per competenza, educazione e stile. Democratico cristiano, popolare, fino a diventare il coordinatore regionale del Partito Democratico, ha saputo incarnare la politica dei nostri giorni mantenendo salde le tradizioni, a partire dal radicamento territoriale e l’attenzione ad elettori e cittadini”. Il presidente dela Senato ha sottolineato che la scomparsa di Astorre “è un dolore per tutti noi che lo abbiamo salutato nella camera ardente allestita nella sala Nassiriya. è un dolore per tuti noi a partire da chi, come i colleghi del Partito democratico, lo hanno conosciuto e frequentato anche fuori da quest’Aula più di noi. A voi e alla sua famiglia va il mio personale cordoglio e quello unanime del Senato”.