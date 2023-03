Condividi

Francesca Fagnani torna questa sera, martedì 21 marzo 2023, in prima serata su Rai 2 con la quinta e ultima puntata di stagione di Belve, il programma di interviste diventato un vero e proprio fenomeno social oltre che televisivo. Cosa ci riserverà Francesca Fagnani durante la quinta puntata in onda questa sera? Scopriamo insieme quali saranno gli ospiti che si sottoporranno alle interviste della giornalista, grazie alle anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera, martedì 21 marzo 2023.

“Belve” stasera su Rai 2: anticipazioni e ospiti 21 marzo

Tornano questa sera i pungenti e ironici faccia a faccia di “Belve”, programma in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Un ciclo di puntate dedicate a donne e uomini indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare.

Gli ospiti di questa sera

Tra gli ospiti della quinta e ultima puntata di Belve in onda in prima serata alle ore 21.20 circa su Rai 2 ci saranno: la cantante Ornella Vanoni, che di recente abbiamo visto come ospite al Festival di Sanremo. Sicuramente l’artista racconterà tanti aneddoti in merito alla sua vita privata e professionale. Si passa poi al mondo della recitazione con Claudia Pandolfi, che al cinema abbiamo avuto modo di ammirare nel film “Siccitа” e sul piccolo schermo con la serie TV “The Bad Guy”.Tra gli ospiti anche l’attore Claudio Amendola, che si racconterà tra vita privata e carriera.

Novità di questa edizione

Come sempre spazio anche alla comicità e alla satira. Questo segmento è affidato a Ubaldo Pantani. Presenti anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, ragazze romane che sulla loro pagina Instagram portano in scena conversazioni stereotipate tra uomini su temi come il calcio o la comunitа LGBTQIA+. Non mancheranno le incursioni di Cristina Di Tella, star di TikTok, capace di replicare movimenti, e voce dei personaggi televisivi.

La puntata di Belve si potrà seguire anche in streaming

Il programma Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Il format è ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano. Per chi non potrà seguire la puntata in onda in tv su Rai 2, potrà farlo tramite la diretta streaming sul portale RaiPlay. La fine è prevista per le ore 23:15, lasciando poi spazio a una nuova puntata di Stasera c’è Cattelan.

Stasera 21 marzo torna Le Iene, il programma in onda in prima serata su Italia 1. A condurlo ci sarà Belen, assente la scorsa settimana per un malore. Al suo fianco troviamo ancora una volta i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata che come sempre proporrà servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Tra gli ospiti che arriveranno nello studio de Le Iene ci saranno le cantautrici Fiorella Mannoia e Francesca Michielin, Carolina Orlandi, figlia della moglie del manager David Rossi, scomparso dieci anni fa a Siena e lo stylist Nicolò Cerioni.

Tra i servizi della puntata, Roberta Rei torna a parlare di Elaheh Tavakolian, la giovane donna iraniana diventata uno dei simboli della lotta nel suo Paese, che finalmente è arrivata in Italia. La settimana scorsa l’inviata era riuscita a incontrare la ragazza in Turchia e, rispondendo al suo drammatico appello in cui diceva: “Ho molta paura. Vi prego, qui potrebbero uccidermi”, le aveva promesso che l’avrebbe aiutata a scappare da quel Paese che, ormai, per lei, era diventato un incubo.

Elaheh ha una benda sull’occhio che le copre la ferita causata da un proiettile sparato dalle forze di sicurezza durante una delle brutali repressioni alle manifestazioni antigovernative, una di quelle che a settembre ha portato alla morte la ventiduenne Mahsa Amini.

Nel servizio andato in onda la scorsa settimana, che potete vedere nella clip caricata su Mediaset Infinity, la Iena aveva fatto un appello che coinvolgeva anche l’associazione Soleterre, che aveva aderito al progetto per aiutare a finanziarie la partenza e le cure di Elaheh. Grazie alle donazioni del pubblico che ha scelto di dimostrare la propria solidarietà alla ragazza, si è arrivati alla cifra di 14.500 euro.

Mercoledì Elaheh sarà ricoverata nel reparto di Oculistica dell’Ospedale San Raffaele di Milano dove comincerà le cure. Nell’attesa, Roberta Rei le ha fatto conoscere chi, qui in Italia, sostiene da sempre la causa delle donne iraniane: Giulia Salemi.

Questa sera, martedì 21 marzo 2023, torna Cartabianca su Rai 3 – il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia.

Tra inchieste, approfondimenti e dibattiti sui temi “caldi” della politica, Bianca Berlinguer sarà protagonista nel prime time di Rai 3 in una lunga puntata live in prima serata. La puntata sarà dedicata ai principali temi dell’attualità italiana e internazionale: al centro della serata ci sarà ovviamente la politica con i fari sempre puntati sul Governo Meloni.



Gli ospiti in studio a Cartabianca

Come dice il titolo stesso della trasmissione Cartabianca è un’occasione per i tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della politica di parlare, condividere, commentare ed esprimere le proprie opinioni riguardanti i tanti fattori e problemi che coinvolgono tutti gli italiani.

Bianca Berlinguer, poi, indagherà su quali saranno le prossime strategie in campo nazionale e internazionale e proverà a ipotizzare insieme ai suoi ospiti gli scenari futuri che aspettano l’Italia. Ovviamente al centro della puntata anche la guerra in Ucraina. Gli ospiti di stasera saranno: (in aggiornamento)



Dove vedere Cartabianca

Cartabianca sarà protagonista tra i programmi tv del martedì sera di Rai 3 a partire dalle ore 21.20, subito dopo la fine dell’appuntamento quotidiano con la soap Un posto al sole, e passerà la linea intorno alla mezzanotte al TG3 Linea Notte. Il programma è un talk-show d’approfondimento sui temi dell’attualità e della politica.

Inizialmente trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 18:25 alle 18:55 nella fascia immediatamente precedente al TG3 delle 19, dal 21 febbraio 2017 Cartabianca va in onda anche il martedì in prima serata, sostituendo Mi manda Raitre, trasmesso per due puntate nella collocazione che fu di Ballarò e successivamente di Politics, quest’ultimo chiuso nel dicembre 2016 per bassi ascolti.

IL PROGRAMMA È VISIBILE ANCHE SU RAI PLAY

Questa sera, inoltre, martedì 21 marzo 2023, torna l’appuntamento con DiMartedì – il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni settimana in prima serata.

La Meloni, dopo Biden, va a Kiev. Poi la poitica interna. Il post elezioni regionali. La puntata di diMartedì affronterà diversi argomenti. Una nuova diretta dell’edizione 2023, ovviamente totalmente dedicata ai principali temi dell’attualità italiana e internazionale: al centro della serata ci sarà ovviamente la politica con i fari sempre puntati sul Governo Meloni e sulle mosse in campo internazionale. Scopriamo allora nel dettaglio tutte le anticipazioni, il cast di ospiti e le coordinate per seguire la diretta tv e streaming del talk, in programma nel prime time di La7.

Giovanni Floris, inoltre, indagherà su quali saranno le prosime strategie in campo nazionale e internazionale e proverà a ipotizzare insieme ai suoi ospiti gli scenari futuri che aspettano l’Italia, sul cui orizzonte si staglia una primavera di crisi economica ed energetica. Ovviamente al centro della puntata anche la guerra in Ucraina, con gli sviluppi drammatici degli ultimi giorni e gli attacchi della Russia sempre più intensi, oltre al tema migranti.

Gli ospiti in studio a DiMartedì

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, come detto, della manovra del Governo per contrastare la crisi economica. In studio a DiMartedì tanti ospiti. In particolare giornalisti e politici che si confronteranno sui vari temi. Spazio alla crisi del gas e agli imminenti sviluppi. Infine, come da tradizione a DiMartedì si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume.

Appuntamento dunque stasera, 21 marzo 2023, in prima serata dalle ore 21,15 con DiMartedì su La7. Come ogni martedì ci sarà il momento degli immancabili sondaggi IPOS di Nando Pagnoncelli che – percentuali alla mano – “fotograferanno” l’opinione degli italiani sui temi più importanti dell’attualità italiana e internazionale; ma anche la cornice dedicata alla satira di Luca e Paolo, pronti a ironizzare sulle notizie finite copertina nell’ultima settimana, sia in Italia che all’estero.

Tra gli ospiti di DiMartedì che hanno più volte fatto capolino negli Studios di Via Tiburtina a Roma, Alessandro Di Battista. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle è un membro del cast fisso del talk della trasmissione. A DìMartedì ospiti principali della puntata in onda il 21 marzo (in aggiornamento).



DiMartedì tra servizi e dibattiti

La prima fase stagionale del talk politico di La7 Dimartedì è stata dedicata quasi integralmente alle elezioni politiche del 25 settembre. Giovanni Floris è tornato in onda quando l’Italia, colpita dalla caduta del governo Draghi, era in pieno fermento, tra programmi elettorali, comizi, sondaggi e commenti di vario tenore.

Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla manovra del Governo per contrastare la crisi economica ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società.

DiMartedì sarà aperto come di consueto dalla copertina satirica firmata da Luca e Paolo, la puntata di oggi poi, 21 marzo 2023, avrà il compito di fare un ampio resoconto sulle prime mosse del Governo Meloni.

Dove vedere DiMartedì

DiMartedì andrà in onda su La7 dopo la puntata di “Otto e mezzo”. Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

