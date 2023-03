Gianni Morandi vince ancora. Il cantautore eterno ragazzo trionfa nei palazzetti

Condividi

Show senza tempo a Roma. Il cantautore non si risparmia e regala due ore di pura musica live

L’eterno ragazzo vince ancora. Dopo un Festival di Sanremo che lo ha visto grande protagonista, Gianni Morandi torna in pista e conquista i pubblico di tutta Italia con “Go Gianni Go. Morandi nei Palasport”, il tour che riporta il 78enne dal vivo con i suoi più grandi successi e i brani del suo ultimo progetto “Evviva!” (8 tracce, di cui 5 firmate da Lorenzo Jovanotti). Un titolo che calza a pennello alla fase che sta vivendo il cantautore, in festa nel riabbracciare (anche letteralmente scendendo in platea) i suoi fan dopo il lungo stop per il perdurare dell’emergenza Coronavirus e le cure che ha subito dopo l’incidente alla mano.

Energia, simpatia e voce. Gianni, come ha sempre fatto nella sua carriera lunga 61 anni. La ripercorre tutta l’artista di Monghidoro, mettendo in scaletta brani come “Occhi di ragazza”, “Bella Signora”, “Banane e lampone”, “Scende la pioggia”, “C’era un ragazzo”, “In ginocchio da te”, “Andavo a 100 all’ora” e “Fatti mandare dalla mamma”. Quest’ultimo brano rivisitato recentemente con sangiovanni, proprio per “Evviva!”. Ballano tutti al concerto di Gianni, cantano a squarciagola e si commuovono durante il sentito omaggio all’amico Lucio Dalla con “Futura” e “Caruso”.

La scorsa sera la data al Palazzo dello Sport di Roma, dove ha anche intonato qualche stornello popolare. Morandi non si risparmia e scherza anche sulla sua età, parlando di piccoli malesseri, dimenticanze e pillole da prendere. Inevitabilmente ci si sente a casa, ospiti di una serata in cui si cantano hit senza tempo al suono di una chitarra. Due ore abbondanti in totale in cui la voce di Gianni non tentenna mai. “L’Allegria” è assicurata anche per i più giovani. Il tour, prodotto da Trident Music, continua il 21 marzo a Bologna, il 23 marzo a Torino, il 25 marzo ad Ancona, il 28 marzo a Bari e il 30 gran finale ad Eboli.

LA SCALETTA

L’allegria

Se perdo anche te

Una vita che ti sogno

Varietà

Occhi di ragazza

In amore (duetto con la corista Silvia)

Bella Signora

Se non avessi più te

Anna della porta accanto

Vita (duetto con Roberto)

Futura

Caruso

Un mondo d’amore

ACUSTICO (Può variare)

Canzoni stonate

Chimera

Il giocattolo

Non son degno di te

La fisarmonica

Il mondo cambierà

C’era un ragazzo

Un milione di piccole tempeste

Apri tutte le porte

La Ola

Grazie perché (duetto con Alessandra)

MEDLEY

Se puoi uscire una domenica

Andavo a 100 all’ora

Fatti mandare dalla mamma

In ginocchio da te

Uno su mille

BIS

Scende la pioggia

Si può dare di più

Banane e lampone

ALL’USCITA IN DIFFUSIONE

Evviva

