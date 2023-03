Infarto nella notte per Jerry Calà. Operato d’urgenza

Condividi

L’attore, 71 anni, si trovava nel capoluogo campano per le riprese del suo ultimo film. Dallo staff fanno sapere che è in buone condizioni e ha già espresso il desiderio di tornare a lavorare. L’ex moglie Mara Venier: “Amore mio, che spavento”

Malore nella notte, a Napoli, per Jerry Calà. L’attore, 71 anni, si trovava in albergo nel capoluogo campano quando è stato colpito da un infarto e trasportato d’urgenza nella Clinica Mediterranea, dove è stato tempestivamente sottoposto a un intervento chirurgico.

Ora, fanno sapere dal suo staff, è in buone condizioni e sarà dimesso nei prossimi giorni, forse già domani, per tornare a casa e riposarsi. Calà non si trova in terapia intensiva, è tranquillo e questa mattina ha già parlato di lavoro, spiegando di voler tornare presto sul set del suo film (“Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, a cui stava lavorando in questi giorni).

Il comico e showman era appena arrivato in Campania dal Molise, dove ieri pomeriggio si sono concluse le riprese del lungometraggio. Le altre scene sono state girate a Ischia, Monte di Procida e all’ex cinema Sofia di Pozzuoli; proprio qui era in programma, per lunedì, l’ultimo ciak.

“Amore mio che spavento mi hai fatto prendere” ha scritto in un post sui social Mara Venier, sua grande amica ed ex moglie. Venier ha pubblicato una foto che li ritrae insieme.