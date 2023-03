Gf Vip, Antonella in crisi: “Non ce la faccio, sono stressata e mi sento sola”

Condividi

Momento di sconforto per Antonella Fiordelisi, che ha perso la sfida per la finale ed è di nuovo finita al televoto: “Sono stressata, mi sento sola”

“Non ce la faccio più a stare qui, mi sento spesso sola, stressata, sono stanca di essere attaccata e di sentirmi dire che sono falsa”: crollo psicologico per Antonella Fiordelisi, ieri sera al Gf Vip. La bella schermitrice non ha vissuto bene la puntata di ieri sera, giovedì 16 marzo, in cui sono successe alcune cose che l’hanno demoralizzata più di quanto non fosse già. Usciva infatti da una settimana complicata, dove la nostalgia di Edoardo Donnamaria (uscito dalla Casa giovedì 9 marzo per una suqlifica devisa dalla trasmissione) si era fatta sentire. E non solo quella, Antonella sta patendo anche il fatto di essere abbastanza ‘isolata’ all’interno della Casa, fatta salva un’amicizia nata negli ultimi tempi con la modella Nikita Pelizon.

LA FINALE CHE SFUMA

La prima ‘prova’ da affrontare ieri sera per Antonella è stato un confronto in studio, dove è stata chiamata insieme a Nikita Pelizon e Micol Incorvaia per sentire pronunciare da Alfonso Signorini il verdetto sulla seconda finalista del programma, che parteciperà alla finalissima del 3 aprile insieme alla bella venezuelana Oriana Marzoli, decretata prima finalista la settimana scorsa. E proprio in studio, ahimè, Antonella ha visto sfumare il sogno di andare fin da ora in finale. La favorita era Nikita Pelizon, che tutti credevano l’avrebbe spuntata tra le tre concorrenti. In alternativa, poteva essere proprio lei la seconda finalista, visto che, si sa, Antonella è comunque molto forte all’esterno. Ma le cose non sono andate così, nello stupore generale. Nessuno infatti si aspettava quello che invece è successo, e cioè che ad aggiudicarsi la finale fosse Micol Incorvaia.

Prima del momento in cui Signorini ha annunciato il nome della seconda finalista, tra le tre concorrenti c’era stato un rendez vous. Contro Antonella ha parlato Micol Incorvaia, attaccandola e dicendo che senza Edoardo la sua presenza come concorrente è inesistente. Antonella ha poi subito un attacco anche da parte di Orietta Berti, opinionista del Gf Vip, che per l’ennesima volta non ha avuto parole gentili per lei. Ha tornato a sottolineare il fatto che trattasse Edoardo “come un cagnolino” e poi l’ha accusata dicendo che dovva mettersi in mostra per il sorriso e per elementi positivi, non per l’arroganza o per il fatto di attaccare altri. “Non capisco questo accanimento, ma non voglio rispondere”, ha commentato Antonella. Incassata anche questa tegola, oltre che il verdetto a lei non favorevole, Antonella Fiordelisi è rientrata in casa con il magone, e seduta sul divano era evidente il suo disagio.

“MI SENTO DEBOLE, STRESSATA”

Mezz’ora, dopo, poi, è partita la ‘catena’ di salvataggi. Un meccasimo per cui i concorrenti, a partire da Micol, dovevano salvare ciascuno un altro concorrente per evitare che andasse al televoto. Un nome dopo l’altro, alla fine l’unuca vippona rimasta non salvata da nessuno è stata proprio Antonella, prima concorrente a finire al televoto. È stato questo il momento d è qui che la concorrente ha avuto lo sfogo e sono arrivate le lacrime. “Siccome l’aria per me è diventata un po’ pensate preferisco andarmene. Basta, non ce la faccio più a stare qui“, ha detto coprendosi il volto e le lacrime con una mano. “Mi sento debole, mi sento stressata. Solo Nikita mi è stata vicina. Sono stanca, non sto più bene qui. A parte il video di Edoardo, mi sento sola, non voglio più stare qui”. Del resto, la motivazione di Milena Miconi, che alla fine ha scelto di salvare Nikita e non Antonella, è stata proprio il fatto che avesse visto Antonella giù di morale negli ultimi giorni, e quindi che tutto sommato la prospettiva di vederla uscire per tornare nelle braccia di Edoardo poteva non essere terribile.

“SONO STANCA DI ESSERE ATTACCATA”

Alfonso Signorini ha provato a incoraggiarla: “Antonella, lo sappiamo che il Grande fratello è un gioco crudele, non è facile. Facciamo che questa sera va così, questa settimana è stata down, ma non volgio vederti così. Sei forte, hai avuto delle belle sorprese, il pubblico ti ama”. Ha parlato anche Orietta per cercare di incoraggiare Antonella (dopo averne detto peste e corna in studio), Nikita l’ha abbracciata. Ma Antonella sembrava molto provata. “Sono stanca di essere attaccata, che mi accusino di aver strumentalizzato la mia storia. Invece è tutto vero, siamo due persone che si amano davvero e forse è la prima volta che succede davvero. Tutte queste critiche, queste perdite, mi fanno stare male, ha ragione Milena”. Chissà come procederà questa settimana, dove alla fine Antonella si ritrova al televoto con Nikita Pelizon, Milena Miconi e Giaele De Donà: il più votato andrà in finale, il meno votato sarà eliminato.

