Drammatico incidente tra auto e moto: morto un ragazzo di 30 anni

Un ragazzo romano di 30 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. L’impatto sulla via Cristoforo Colombo dove si sono scontrate un’auto e una moto. Scaraventato dalla sella della Triumph Street Triple per il giovane non c’è stato nulla da fare.

L’incidente mortale è avvenuto all’Eur, all’altezza dell’intersezione fra la Colombo, via delle Tre Fontane e viale dell’Agricoltura. Un impatto sulla corsia laterale, direzione Ostia. Fermatosi a prestare i primi soccorsi il 71enne alla guida di una Renault Laguna, sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che, nonostante un disperato tentativo di rianimarlo, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 30enne.

Al fine di consentire l’intervento degli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale il tratto di via Colombo dove è avvenuto l’incidente stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Due operai sono morti in un incidente che si è verificato a Sermoneta, in provincia di Latina: secondo le prime informazioni, i due sono stati travolti da una violenza esplosione durante le operazioni di ricarica di alcune bombole di gas.

L’incidente sarebbe avvenuto in una ditta specializzata in collaudi, certificazioni e imbottigliamento del gas.