Roma. Maratona, Gualtieri: “Evento amato dai cittadini e sempre più internazionale”

Ha aperto i battenti questa mattina l’Expo Village di Acea Run Rome The Marathon, la maratona della Capitale che prenderà il via domenica mattina alle 8 dai Fori Imperiali. All’inaugurazione del villaggio, al piazzale del Palazzo dei Congressi all’Eur, erano presenti il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e gli organizzatori della maratona. Al villaggio si potrà ritirare pettorale e pacco gara e, per due giorni, assistere a eventi di intrattenimento, sport activity e visitare gli stand degli sponsor e brand specializzati nel mondo del running. “La maratona è un evento straordinario- ha dichiarato il sindaco Gualtieri- e siamo contentissimi anche dei numeri che sono importanti. Un evento amato dalle romane e dai romani ma che sempre di più sta diventando internazionale, con il 55% dei partecipanti che viene da fuori. Una gara che farà conoscere sempre di più la nostra città con un tragitto che non ha eguali. Puntiamo molto sullo sport come grande veicolo di valori e inclusione e su una città che sa essere orgogliosamente fedele alle sue radici, alla sua storia, e sempre più aperta e internazionale”. Per l’assessore Onorato domenica “sarà una grande festa di Roma, con una gara a cui teniamo particolarmente. Ci saranno oltre 30mila partecipanti, tra gara competitiva e non. La grande partecipazione dall’estero è la dimostrazione che il turismo beneficia in maniera evidente dei grandi eventi. Su questo trend stiamo investendo molto e non è un caso che nel 2022 solo due città in Europa, Roma e Parigi, hanno il segno positivo sia sul fatturato medio per stanze di albergo, sia per il numero di turisti, dal primo aprile al 31 dicembre, rispetto al 2019. Per la maratona c’è anche un fortissimo risvolto sociale e siamo orgogliosi del coinvolgimento di 15 charity e con la possibilità di raccogliere fondi, un aiuto concreto a chi è più in difficoltà. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande festa e il fatto che la maratona si svolga lo stesso giorno del derby è un’altra dimostrazione che questa città è in grado di fare grandi cose e farle bene e di competere con le grandi città del mondo”.