Nascondeva droga sotto le tegole del tetto di casa. Un arresto a Capena

Il serrato controllo del territorio quotidiano, da parte dei poliziotti della Questura di Roma, ha consentito di arrestare un altro soggetto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Stava circolando su via Monte Cecchitto con addosso alcune dosi di sostanza stupefacente, quando è stato fermato da alcuni poliziotti in borghese per un controllo. È stato così arrestato dagli investigatori del commissariato Flaminio Nuovo un 39enne italiano. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati scoperti diversi bossoli, nascosti abilmente sotto le tegole del tetto dell’abitazione. Inoltre, complessivamente, sono stati sequestrati più di 170 grammi di droga tra cocaina e hashish, una parte di questi celati all’interno di una scarpa, oltre al materiale per il confezionamento e a diversi fogli contabili. A seguito di convalida nei confronti dell’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari. Ad ogni modo l’indagato è da ritenersi presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.