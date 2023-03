Terzo omicidio a Roma in pochi giorni, Gualtieri: “Preoccupato, nominare subito un nuovo Prefetto”

Condividi

L’uomo è stato ucciso mentre faceva benzina a un distributore. Il 50enne aveva precedenti per droga

Ancora un omicidio a Roma. Ieri sera in via dei Ciceri, a Torpignattara, un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco (almeno sette da quanto si apprende) mentre faceva benzina a un distributore. Il 50enne aveva precedenti per droga.

“Grande preoccupazione” ha espresso il sindaco Roberto Gualtieri “per l’escalation criminale con il terzo omicidio a Roma nel giro di pochi giorni. Si nomini subito il nuovo Prefetto e si convochi urgentemente il comitato per l’ordine e la sicurezza per rafforzare gli interventi di contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti”.

A perdere la vita solo pochi giorni fa era stato Emanuele Costanza, chef noto come Manuel Costa e titolare dell’osteria degli Artisti. A sparargli un quarantenne napoletano che si è in seguito costituito alle forze dell’ordine. Prima ancora, l’8 marzo, un uomo di 30 anni era stato ucciso in via Francesco Selmi, in zona Rebibbia, raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi da due uomini in moto.

FONTE DIRE – www.dire.it