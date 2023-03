Real Sociedad-Roma: segui la DIRETTA del match. Formazioni e dove vederla

La Real Sociedad ha perso 2-0 contro la Roma nella gara d’andata vincendo così solo una delle sette gare contro squadre italiane in competizioni europee (2N, 4P). La Real Sociedad ha perso 2-0 contro la Roma nella gara d’andata vincendo così solo una delle sette gare contro squadre italiane in competizioni europee (2N, 4P).

La Roma ha passato il turno nelle ultime due occasioni in cui ha vinto la gara d’andata nella fase a eliminazione diretta dell’Europa League, una di queste proprio contro una squadra spagnola (passaggio del turno con il punteggio complessivo di 4-1 contro il Villarreal nel 2016/17). La Real Sociedad ha perso le ultime due partite di Europa League, contro il Manchester United nella fase a gironi e la Roma nel match d’andata; gli spagnoli non arrivano a tre sconfitte consecutive in competizioni europee dal 2013, nella fase a gironi di Champions League.

La Roma, dopo il successo nel match d’andata, potrebbe vincere sia andata che ritorno in una sfida a eliminazione diretta in competizioni europee contro avversarie spagnole per la prima volta dal 2008, quando eliminò il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League.

La Roma non ha subito gol nelle ultime due sfide in competizioni europee e non registra tre ‘clean sheet’ consecutivi dal novembre 2020, sempre in Europa League. La metà dei gol subiti dalla Real Sociedad in Europa League è arrivato nella gara d’andata contro la Roma (2/4) mentre il suo valore di Expected Goals contro è stato di 1,97 in questa sfida, più che nelle precedenti cinque partite della competizione messe insieme.

L’allenatore della Roma José Mourinho ha perso solo due dei 16 incontri nella fase a eliminazione diretta dell’Europa League (11V, 3N), tuttavia le due sconfitte sono arrivate proprio nelle ultime due trasferte affrontate in questa fase – Dinamo Zagabria-Tottenham 3-0 nel marzo 2021 e Salisburgo-Roma 1-0 nel febbraio scorso.

Brais Mendez ha creato 16 occasioni per i compagni di squadra in questa Europa League, almeno due volte in più di qualsiasi altro giocatore della Real Sociedad (Robert Navarro, sette).

Paulo Dybala ha preso parte a quattro marcature (tre reti, un assist) in sei partite di questa Europa League; tuttavia, tutte queste partecipazioni sono arrivate all’Olimpico di Roma – l’ultima rete fuori casa dell’argentino in competizioni europee è arrivata il 14 settembre 2021, nella trasferta della Juventus contro il Malmö FF.