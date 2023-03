Condividi

La paura, il drammatico schianto e la sua Smart è irriconoscibile.

Coinvolto nel sinistro il volto noto della Rai Marcello Cirillo che per fortuna non ha riportato ferite nell’incidente stradale di cui è rimasto vittima. Lo scontro è avvenuto ieri sulla Cassia bis, alla periferia di Roma. “Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis – scrive sui social – mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada. Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato – scrive ancora – se vedete questo messaggio scrivetemi. Una si chiamava Chiara”.

Cirillo è un volto noto della Rai: da Mezzogiorno in famiglia a I fatti vostri, dove ha condiviso con Giancarlo Magalli molti anni di televisione. Adesso, contattato da Il Tempo, racconta di essere uscito dall’ospedale. “Sto meglio, ma devo riprendermi. Ho bisogno di un periodo di convalescenza. Sono vivo per miracolo”.