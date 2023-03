Gf Vip, una sorpresa dalle nomination e novità sugli Oriele: le anticipazioni di giovedì 16 marzo

Condividi

Giovedì 16 marzo in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. L’edizione più lunga della storia del reality è ormai agli sgoccioli: alla finalissima mancano poco più di due settimane. Al momento, solo uno dei vipponi è certo di arrivarci: Oriana Marzoli, la più apprezzata dal pubblico da casa nella puntata di lunedì 6 marzo.

LEGGI ANCHE: Un anno fa al Gf Vip il trionfo di Jessica Selassiè: fra 20 giorni la finale 2023

I CONCORRENTI IN NOMINATION

Il televoto della scorsa puntata aveva sancito l’eliminazione di Andrea Maestrelli, che però ha trovato il biglietto di ritorno nel bussolotto. Stavolta, in nomination sono finiti in sette: Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Ma nessuno di loro rischia di uscire dalla casa più spiata d’Italia: il televoto servirà infatti a stabilire chi sarà il secondo finalista della settima edizione del Gf Vip. Una notizia che non è stata comunicata dal conduttore Alfonso Signorini ai concorrenti, che dunque si sentono a rischio eliminazione.

Secondo i sondaggi della rete, la più vicina a raggiungere Oriana in finale è Nikita. Ma occhio ad Antonella e Daniele: spesso l’umore del web è stato smentito dal televoto. La sorpresa, insomma, è dietro l’angolo.

ANTONELLA FA I CONTI CON LA MANCANZA DI EDOARDO

Nei giorni scorsi la casa è stata animata da molte occasioni di festa: hanno compiuto gli anni sia Oriana (che ha ricevuto una sorpresa speciale dal padre con cui ha un rapporto complicato) che Antonella, che sta provando a risollevarsi dopo l’inattesa uscita del fidanzato Edoardo Donnamaria, squalificato per il ‘panino gate’. I fuochi d’artificio organizzati dallo speaker radiofonico per festeggiarla, dopo il messaggio d’amore urlato al megafono fuori dalla casa, hanno fatto capire all’ex schermitrice che il volto di Forum vuole mantenere il rapporto (pur molto burrascoso) che si è creato nel reality, ma Antonella continua a mostrarsi molto fragile e si abbandona spesso allo sconforto, con l’amica del cuore Nikita sempre pronta a rincuorarla. E gli ex nemici degli Spartani che continuano a mostrare un atteggiamento diverso nei suoi confronti, quasi protettivo.

LA CENA TRA ORIANA E DANIELE

Oriana, invece, avrebbe tutti i motivi per essere felice: come detto, è già in finale ed è una delle favorite alla vittoria finale, dato che è amatissima dal pubblico. Eppure, l’influencer venezuelana continua a vivere in un ottovolante emotivo a causa del rapporto con Daniele Dal Moro. Come aveva promesso nella puntata di lunedì, Alfonso Signorini ha fatto organizzare una cena romantica tra i due, che certamente si piacciono ma non sono ancora riusciti a sintonizzarsi sulle stesse frequenze.

La cena di ieri però non è andata come i fan degli Oriele si immaginavano: prima di tutto, non c’era nulla di pronto, ma hanno dovuto preparare da soli le pietanze. Non un problema per Daniele, molto di più per Oriana, apparsa abbastanza impacciata in cucina. Ma a parte ciò, la cena è stata più un momento di confessioni reciproche che un vero e proprio appuntamento galante: l’influencer ha raccontato della sua infanzia tra Venezuela e Spagna, l’ex tronista ha rivelato di essere stato bullizzato ai tempi della scuola.

Insomma, c’è stata più intimità che passione. Anche perché gli Oriele sono apparsi un po’ a disagio a trovarsi da soli con le luci forti e tutte le telecamere puntate su di loro per non perdersi nessun dettaglio piccante. Ed è probabile che stasera il padrone di casa Signorini interroghi i due vipponi sugli sviluppi del loro rapporto.

FONTE DIRE – www.dire.it