Spaccio di droga, arrestato 30enne ricercato per droga in Europa

È atterrato lunedì scorso all’aeroporto di Fiumicino, dove ad aspettarlo c’era personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma – I Sezione Criminalità Organizzata – unitamente ai colleghi della Polaria di Fiumicino, Fabrizio Capogna, classe ’84, destinatario di un mandato di arresto europeo a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della locale Procura della Repubblica-Dda, nell’ambito dell’operazione ‘Spongebob’, all’esito della quale, il 16 marzo 2022, erano stati tratti in arresto 10 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina, hashish e marijuana. Capogna, che prima dell’esecuzione della predetta misura si era reso irreperibile presso la propria abitazione ove già si trovava ristretto agli arresti domiciliari, è stato rintracciato in Spagna, dove si nascondeva sotto falso nome grazie a documenti contraffatti, e tratto in arresto dalla Polizia locale.