Napoli-Francoforte: segui la DIRETTA LIVE del match

Tutto pronto per il ritorno di Champions, dove i partenopei partono ovviamente avvantaggiati. Victor Osimhen ha segnato nelle sue ultime sei partite, striscia record da quando veste la maglia del Napoli. Khvicha Kvaratskhelia è il più giovane calciatore ad aver preso parte a più di cinque reti in questa Champions League (due gol, quattro assist).

Khvicha Kvaratskhelia è il primo giocatore del Napoli a fornire quattro assist in una stagione di Champions League. Gli avversari del Napoli hanno ricevuto tre cartellini rossi in Champions League in questa stagione – nessuna squadra ha visto più espulsioni degli avversari.

Sei rigori per il Napoli in questa stagione di Champions League, non ne ha mai collezionati altrettanti in una singola stagione nella competizione. Khvicha Kvaratskhelia ha sbagliato il suo primo rigore con il Napoli, sui tre calciati in questa stagione.

Il Napoli ha fallito il terzo rigore in questa stagione in Champions League, nessuna squadra ha fatto peggio in una singola stagione nella competizione da quando il dato è a disposizione, dal 2003/04 (Monaco 2016/17 e Siviglia 2016/17 a quota tre).

Solo tre dei sette rigori calciati contro Kevin Trapp in Champions League sono stati trasformati. Con due gol e un assist Giovanni Di Lorenzo ha partecipato a una rete in più rispetto alla scorsa stagione di Champions League (due assist).

Mario Götze (Eintracht Francoforte, Dortmund e Bayern Monaco) è il terzo tedesco a giocare per tre diversi club tedeschi nella fase a eliminazione diretta di Champions League dopo Michael Ballack (Kaiserslautern, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco) e André Schürrle (Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Dortmund).