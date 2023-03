Amici, riecco il noce moscata gate. E Alessandra Celentano sussurra nell’orecchio a Cattelan

Condividi

Alessandro Cattelan ha cercato di interrogare la maestra di danza Alessandra Celentano sul famoso caso di Capodanno, ribattezzato il ‘noce moscata’ gate, quando alcuni alunni avrebbero usato la noce moscata come allucinogeno

Ma esattamente cosa è accaduto con il noce moscata gate ad Amici per Capodanno? A cercare di investigare sui fatti del 31 dicembre – la noce moscata usata come allucinogeno da aspiranti ballerini e cantanti da cui poi si sollevò un polverone incredibile che tenne banco per giorni – è stato Alessando Cattelan, che ha tentato di mettere alle strette proprio su questa questione la maestra di danza Alessandra Celentano, ospite ieri sera di ‘Stasera c’è Cattelan’. Il siparietto è stato molto divertente. Cattelan, trovatosi faccia a faccia con la ‘severissima’ Celentano, ha cominciato a farle delle domande. “Ma cosa è successo verame nte con la noce moscata? Sono venuto ospite da voi e dopo tutti non mi chiedevano altro”.

“NON CI AVETE MAI DETTO COSA È SUCCESSO DAVVERO”

Cattelan fu effettivamente ospite, come giudice esterno, proprio nella puntata in cui esplose il noce moscata gate. Apriti cielo, per giorni sui social non si parò d’altro. Gli effetti allucinogeni, i rischi, di chi fosse stata l’idea. Ora che Cattelan – in vista della partenza sabato 18 marzo del serale di Amici 22 – si è ritrovato in studio la maestra Alessandra Celentano, non ha saputo resistere a fare domande. “Dai mi spieghi cosa è successo? Non ci avete mai detto cosa è successo davvero. Abbiamo capito che i ragazzi hanno combinato qualcosa, ma non sappiamo cosa”.

“ME LO DICI NELL’ORECCHIO?”

Di fronte alla domanda, ha alzato lo sguardo e si è messa a guardare le luci dello studio: “Bella quella là, c’è una luce pazzesca in questo studio“) ridendo. Cattelan insiste. “Me lo dici nell’orecchio? Solo a me, ti tappo il microfono”, chiede. Lei ride. E a quel punto lei si è avvicinata, sussurrando qualcosa nell’orecchio del conduttore. Ma lui, poco dopo, ha smontato le aspettative dei curiosi: “Se siete curiosi, non mi ha detto un cazzo”, dice tra le risate generali.

