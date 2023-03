Stasera c’è Cattelan: ospiti di martedì 14 marzo Colapesce Dimartino e Alessandra Celentano

Condividi

NNuova settimana di marzo con Alessandro Cattelan e il suo show in onda in seconda serata su Rai 2. Altri grandi protagonisti dello spettacolo raggiungeranno gli studi spaziali nelle serate di martedì, mercoledì e giovedì. Fino a oggi Cattelan ha ospitato: Pierfrancesco Favino, Lino Guanciale, Anna Foglietta, Matilda De Angelis, Lazza, Elisabetta Canalis, Marco Mengoni, Marisa Laurito, Sandra Milo, Mara Maionchi, Ornella Vanoni, Levante, Fabio Rovazzi, Paola e Chiara, Mr. Rain, Gianluca Grignani, Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo, Fiorello, Ezio Greggio, Clementino, Daniele Bossari, Benedetta Rossi, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Spollon, Guè, Marco Giallini, Elettra Lamborghini, Coma_Cose, Ricchi e Poveri. Ecco chi sono gli ospiti di Stasera c’è Cattelan del 14, 15 e 16 marzo 2023.

Nella puntata di martedì 14 marzo 2023, in onda alle ore 23.15 su Rai 2, Cattelan ospiterà la coach di “Amici” Alessandra Celentano e i cantanti Colapesce e Dimartino.

Nella puntata di mercoledì 15 marzo, che partirà dalle ore 23.45, Cattelan intervisterà l’attore e regista Edoardo Leo, il calciatore Davide Calabria, il ballerino Lorenzo Biagiarelli e i The Pills.

Chiusura settimanale, prevista per giovedì 16 marzo alle ore 23.20, con la presenza degli attori Francesco Arca e Arturo Muselli (protagonisti della fiction Resta con Me”), il comico Fabio Balsamo e Loretta Goggi su Rai 1 con “Benedetta Primavera”.

el quarto appuntamento con Belve – il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 14 marzo alle 21.20 su Rai 2, saranno ospiti Heather Parisi, Concita De Gregorio e Gabriel Garko. Arricchiranno la puntata anche il monologo di Michela Andreozzi, le incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

Sono tornati i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. “Belve” è sempre disponile on demand su RaiPlay www.raiplay.it/programmi/belve. Facebook @Rai2ufficiale e @RaiPlay.it; Twitter @RaiDue e @RaiPlay; Instagram @instarai2 e @raiplay_official; Tik Tok @raiplay. #BELVE #FRANCESCAFAGNANI

Ecco le anticipazioni de Le Iene della puntata di oggi 14 marzo 2023 su Italia 1. C’è attesa per l’intervento di Giorgia Meloni sul massacro di Ponticelli. La leader di Fratelli d’Italia è stata incalzata sul caso di cronaca avvenuto il 2 luglio 1983, noto come il “massacro di Ponticelli”. Durante la trasmissione “Le Iene presentano: Inside” Giulio Golia e Francesca Di Stefano hanno ripercorso le tappe della vicenda, di cui discuteranno insieme alla premier che vorrebbe riaprire il caso. Ecco gli ospiti e i servizi di stasera de Le Iene.

Le Iene, anticipazioni 14 marzo 2023: l’intervento di Giorgia Meloni sul massacro di Ponticelli

“Mi ha ufficialmente convinto ad occuparmene. – Ha dichiarato la Premier Meloni alle telecamere de Le Iene – Fermo restando che le sentenze si rispettano e che abbiamo rispetto per la Magistratura. Mi ha colpito il caso, mi hanno colpito loro e mi colpisce il fatto che, semmai fosse così, c’è un altro colpevole. In uno Stato giusto se hai degli elementi oggettivi affronti eventuali errori. È possibile che magari esca fuori qualcosa che prima non c’era.” Giulio Golia le ha inoltre consegnato una chiavetta Usb con il video della puntata speciale: “Grazie, me lo studio e vedo cosa si può fare.”, ha risposto la Premier.

La storia del massacro di Ponticelli

Il massacro di Ponticelli avvenuto quaranta anni fa il 2 luglio 1983 ha visto due bambine di 7 e 10 anni, Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, violentate, torturate, uccise, e infine date alle fiamme. Un delitto efferato e brutale, che sconvolse Napoli e che, dopo due mesi di indagini e tre anni di processi, condannò all’ergastolo Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo.

I tre, appena maggiorenni all’epoca dei fatti, sostennero dal primo momento di essere innocenti: hanno ottenuto nuovamente la libertà dopo aver scontato la loro pena ed ancora oggi si professano vittime di un clamoroso errore giudiziario. Un caso questo che ha attirato anche l’attenzione della Commissione Parlamentare Antimafia che ha, recentemente sollevato parecchi dubbi sulle indagini svolte che l’hanno portata a valutare una possibile revisione del processo di condanna. Si parla dell’eventualità che la strage sia stata ordinata dalla criminalità organizzata.

Le Iene: quando vanno in onda

La nuova puntata de Le Iene va in onda oggi martedì 14 marzo 2023 in prima serata su Italia 1, con streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

Questa sera, martedì 14 marzo 2023, torna Cartabianca su Rai 3 – il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia.

Tra inchieste, approfondimenti e dibattiti sui temi “caldi” della politica, Bianca Berlinguer sarà protagonista nel prime time di Rai 3 in una lunga puntata live in prima serata. La puntata sarà dedicata ai principali temi dell’attualità italiana e internazionale: al centro della serata ci sarà ovviamente la politica con i fari sempre puntati sul Governo Meloni e sulla sua visita a Kiev.



Gli ospiti in studio a Cartabianca

Come dice il titolo stesso della trasmissione Cartabianca è un’occasione per i tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della politica di parlare, condividere, commentare ed esprimere le proprie opinioni riguardanti i tanti fattori e problemi che coinvolgono tutti gli italiani.

Bianca Berlinguer, poi, indagherà su quali saranno le prossime strategie in campo nazionale e internazionale e proverà a ipotizzare insieme ai suoi ospiti gli scenari futuri che aspettano l’Italia. Ovviamente al centro della puntata anche la guerra in Ucraina. Gli ospiti di stasera saranno:(in aggiornamento)



Dove vedere Cartabianca

Cartabianca sarà protagonista tra i programmi tv del martedì sera di Rai 3 a partire dalle ore 21.20, subito dopo la fine dell’appuntamento quotidiano con la soap Un posto al sole, e passerà la linea intorno alla mezzanotte al TG3 Linea Notte. Il programma è un talk-show d’approfondimento sui temi dell’attualità e della politica.

Inizialmente trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 18:25 alle 18:55 nella fascia immediatamente precedente al TG3 delle 19, dal 21 febbraio 2017 Cartabianca va in onda anche il martedì in prima serata, sostituendo Mi manda Raitre, trasmesso per due puntate nella collocazione che fu di Ballarò e successivamente di Politics, quest’ultimo chiuso nel dicembre 2016 per bassi ascolti.

IL PROGRAMMA È VISIBILE ANCHE SU RAI PLAY

Questa sera, inoltre, martedì 14 marzo 2023, torna l’appuntamento con DiMartedì – il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni settimana in prima serata.

La Meloni, dopo Biden, va a Kiev. Poi la poitica interna. Il post elezioni regionali. La puntata di diMartedì affronterà diversi argomenti. Una nuova diretta dell’edizione 2023, ovviamente totalmente dedicata ai principali temi dell’attualità italiana e internazionale: al centro della serata ci sarà ovviamente la politica, con le Elezioni Regionali e la schiacciante vittoria del centrodestra con i fari sempre puntati sul Governo Meloni e sulle mosse in campo internazionale. Scopriamo allora nel dettaglio tutte le anticipazioni, il cast di ospiti e le coordinate per seguire la diretta tv e streaming del talk, in programma nel prime time di La7.

Giovanni Floris, inoltre, indagherà su quali saranno le prosime strategie in campo nazionale e internazionale e proverà a ipotizzare insieme ai suoi ospiti gli scenari futuri che aspettano l’Italia, sul cui orizzonte si staglia una primavera di crisi economica ed energetica che rischia di mettere in ginocchio il Paese. Ovviamente al centro della puntata anche la guerra in Ucraina, con gli sviluppi drammatici degli ultimi giorni e gli attacchi della Russia sempre più intensi.

Gli ospiti in studio a DiMartedì

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, come detto, della manovra del Governo per contrastare la crisi economica. In studio a DiMartedì tanti ospiti. In particolare giornalisti e politici che si confronteranno sui vari temi. Spazio alla crisi del gas e agli imminenti sviluppi. Infine, come da tradizione a DiMartedì si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume.

Appuntamento dunque stasera, 14 marzo 2023, in prima serata dalle ore 21,15 con DiMartedì su La7. Come ogni martedì ci sarà il momento degli immancabili sondaggi IPOS di Nando Pagnoncelli che – percentuali alla mano – “fotograferanno” l’opinione degli italiani sui temi più importanti dell’attualità italiana e internazionale; ma anche la cornice dedicata alla satira di Luca e Paolo, pronti a ironizzare sulle notizie finite copertina nell’ultima settimana, sia in Italia che all’estero.

Leggi anche: Belve, Wanda Nara: “Sto ancora con Icardi e spero per tutta la vita”

Tra gli ospiti di DiMartedì che hanno più volte fatto capolino negli Studios di Via Tiburtina a Roma, Alessandro Di Battista. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle è un membro del cast fisso del talk della trasmissione. A DìMartedì ospiti principali della puntata in onda il 7 marzo (in aggiornamento).



DiMartedì tra servizi e dibattiti

La prima fase stagionale del talk politico di La7 Dimartedì è stata dedicata quasi integralmente alle elezioni politiche del 25 settembre. Giovanni Floris è tornato in onda quando l’Italia, colpita dalla caduta del governo Draghi, era in pieno fermento, tra programmi elettorali, comizi, sondaggi e commenti di vario tenore.

Leggi anche: Anna Oxa a Belve rivela la verità sulla lite con Madame a Sanremo

Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla manovra del Governo per contrastare la crisi economica ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società.

DiMartedì sarà aperto come di consueto dalla copertina satirica firmata da Luca e Paolo, la puntata di oggi poi, 14 marzo 2023, avrà il compito di fare un ampio resoconto sulle prime mosse del Governo Meloni.

Dove vedere DiMartedì

DiMartedì andrà in onda su La7 dopo la puntata di “Otto e mezzo”. Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Segui lo streaming -> DIRETTA DiMartedì