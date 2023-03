Porto-Inter, una sfida sul filo del rasoio: confronto e diretta live

Condividi

Tutto pronto per la sfida di ritorno di Champions tra Porto e Inter. Romelu Lukaku ha segnato un gol nella fase ad eliminazione diretta della competizione per la prima volta dalla sua doppietta con il Man United contro il PSG il 6 marzo 2019. Romelu Lukaku è solo il terzo giocatore dell’Inter a segnare due gol da subentrato in una stagione di Champions League, insieme a Roberto Baggio nel 1998-99 (tre gol) e Julio Cruz nel 2005-06 (due).

Lukaku ha segnato ciascuno degli ultimi due gol dell’Inter in Champions League, entrambi arrivati dopo il minuto 85 di gioco – il precedente vs Viktoria Plzen all’87′. L’Inter ha vinto il match d’andata nella fase a eliminazione diretta in Champions League per la prima volta dalla semifinale contro il Barcellona del 20 aprile 2010 (3-1).

L’Inter ha vinto tre partite casalinghe consecutive senza subire gol per la prima volta in assoluto in Champions League. L’Inter ha vinto nove delle sue 10 sfide contro squadre portoghesi in competizioni europee (1N) – l’unica squadra lusitana imbattuta contro i nerazzurri è stata il Boavista nel 1991.

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in sette delle 12 gare ufficiali da inizio 2023: nel periodo nessuna squadra italiana ha collezionato così tante clean sheet in tutte le competizioni.

Le squadre portoghesi hanno ricevuto più cartellini rossi (5: Sporting Lisbona 3, Porto 2) rispetto a quelle di qualsiasi altra nazione in questa Champions League. L’Inter ha schierato la sua formazione titolare con l’età media più alta in questa stagione di Champions League (29 anni e 163 giorni).

Pepe (39 anni e 361 giorni) è diventato il 3° calciatore di movimento più anziano a giocare nella fase a eliminazione diretta di Champions League, dopo Ryan Giggs nel 2014 (40a 123g) e Alessandro Costacurta nel 2006 (40a 2g).