Incendio al quinto piano di una palazzina: paura a Roma

Oggi, 14 marzo, alle ore 10.38 la S.O. ha inviato tre Aps (12A,10A,21A), due autobotti, l’autoscala, il carro teli, il carro autoprotettori, più il capoturno provinciale, in via Guido Zanobini 66 a Roma per l’incendio di un appartamento collocato al piano quinto di una palazzina di sette.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme si sono sviluppate in tutta l’abitazione recando danni consistenti alla stessa.

Disagi ai condomini a causa del denso fumo prodotto dalla combustione che ha invaso il vano scale. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. Sul posto 118 e FF.OO