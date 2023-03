Gf Vip, Antonella disperata indossa le mutande usate di Edoardo (ma sono di Onestini). Sorpresa per il compleanno

Condividi

Ieri sera Fiordelisi ha annunciato di volersi trasferire a Roma per andare a vivere con il suo amato

Antonella non si dà pace per l’eliminazione di Edoardo Donnamaria, a causa del panino-gate. L’ennesima mancanza di rispetto da parte dello speaker non è andata giù al Grande Fratello che ha deciso di espellere il concorrente. La concorrente nei giorni successivi non ha fatto che piangere e leccarsi le ferite. Arrivando addirittura a costruire un altarino a imperitura memoria dell’amato. Ma non finisce qua, tra una lacrima e l’altra, Fiordelisi ha deciso di indossare gli abiti di Edoardo per provare a sentire meno la sua mancanza. Non solo maglie e pantaloni, ma addirittura le mutande sporche. Tre i boxer incriminati, uno dei quali però, si è scoperto essere di Luca Onestini. A riverlarlo gli stessi vipponi durante la puntata andata in onda ieri sera.

LA SORPRESA DI EDOARDO DONNAMARIA PER IL COMPLEANNO DI ANTONELLA

I Donnalisi si sono poi riuniti virtualmente grazie a un video-messaggio inviato da Edoardo alla sua amata per farle gli auguri di compleanno. Finalmente il sorriso è tornato sulle labbra di Antonella che emozionata ha detto ad Alfonso Signorini: “Devi dire a Edorardo di cercare casa a Roma”. Proprio così. l’ex schermitrice di base a Milano ha intenzione di trasferirsi nella Capitale per andare a vivere con il fidanzato appena uscirà dalla casa del Grande Fratello.