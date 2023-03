Farmacisti nel Ssn. SiNaFO e Sifact: gli Stati generali della professione a maggio

Condividi

SiNaFO e Sifact hanno annunciato gli Stati Generali della Professione Farmaceutica svolta all’interno dei servizi ospedalieri e territoriali del SSN programmati per il 4-5 maggio 2023 presso la Sede del Nobile Collegio Farmaceutico di Roma in partnership con la FOFI e la Conferenza delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. Le sigle hanno ritenuto “necessario e irrinunciabile convocare” l’incontro alla luce dei cambiamenti nella figura professionale del farmacista dirigente.

Nel contesto di un SSN che sta cambiando, la figura professionale del farmacista dirigente, incardinato nelle Farmacie Ospedaliere e nei Servizi Farmaceutici Territoriali del SSN ha, da sempre, adattato, riadeguato e ridefinito competenze ed attività, al fine di perseguire gli obiettivi strategici del contesto globale. Numerosi i cambiamenti che si sono susseguiti in questi ultimi decenni: l’evoluzione e la complessità delle terapie disponibili; il progressivo aumento dell’età della popolazione, con il consequenziale incremento delle patologie croniche; la deospedalizzazione e l’incentivazione della medicina del territorio; la necessità di un middle management orientato all’efficienza e alla economicità, preservando il livello di sanità offerto alla popolazione.

Da ultimo, la recente emergenza pandemica ha costituito una forte sollecitazione per il SSN, portando alla luce numerose e annose questioni latenti e mai affrontate in modo risolutivo. Sono emerse criticità che riguardano gli assetti organizzativi e, in particolare, quelle che attengono alla programmazione, agli organici insufficienti, alla carenza di figure assistenziali, alle inappropriatezze in ambito terapeutico, alla delega e globalizzazione delle produzioni strategiche, ai percorsi di acquisto fortemente burocratizzati, alla logistica carente.

Il settore farmaceutico, sia pubblico che privato convenzionato, è stato pienamente coinvolto da queste criticità e ha richiesto la messa in campo di misure eccezionali che hanno contribuito a dare un nuovo impulso e indirizzo alla professione del farmacista del SSN. Le spinte evolutive sono state prevalentemente dettate dall’evento pandemico ma, per dare una virtuosa “consecutio riparativa” alle criticità rappresentate, ora, al rientro alla normalità, è necessario metabolizzare i cambiamenti e ridefinire gli orizzonti della Professione Farmaceutica all’interno dei nostri Ospedali e Servizi Farmaceutici. Per questi motivi si è ritenuto necessario e irrinunciabile convocare l’assemblea consultiva degli Stati Generali per la Farmaceutica Pubblica del S.S.N.