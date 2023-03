Meteo, il sole ha di nuovo le ore contate

Condividi

Neanche il tempo di godersi questo anticipo di primavera che ecco arrivare un nuovo calo delle temperature, le nuvole e la pioggia. Dopo due giorni di sole, da domani pomeriggio torneranno i temporali.

Il tempo peggiorerà martedì 14 marzo, inizialmente al Nord, poi anche al Centro-Sud: il ciclone si muoverà molto rapidamente, attraversando quasi tutto il nostro Paese. Proprio a causa della velocità con cui avverrà l’irruzione fredda in quota e della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell’atmosfera trasportati in precedenza dall’anticiclone), nonché dei forti contrasti tra masse d’aria completamente diverse, potrebbero venirsi a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, le prime della stagione, in grado di scatenare localmente forti colpi di vento e grandinate. Tornerà anche la neve: come spiega ilmeteo.it gli ultimi aggiornamenti prevedono un grosso carico sulle Alpi della Lombardia sin dalle primissime ore di Martedì. Benché veloci, le precipitazioni potrebbero depositare 20/30 cm di neve fresca sopra i 1500 metri. Sugli Appennini centrali invece la quota delle nevicate si attesterà attorno ai 1600 metri.