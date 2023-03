Girona-Atletico Madrid, la diretta live del match

Condividi

Il 25° turno del campionato spagnolo de LaLiga si chiuderà nella serata di lunedì 13 marzo, quando alle ore 21:00 si giocherà la sfida Girona-Atletico Madrid. All’Estadio Municipal de Montilivi si affronteranno rispettivamente la dodicesima e la terza forza della massima divisione iberica, a caccia di punti importanti per consolidare i propri piazzamenti e raggiungere quanto prima i rispettivi obiettivi stagionali. Si prospetta match avvincente e dal grande tatticismo.

Non a caso in campo si presenteranno due squadre che fanno dell’efficacia difensiva il proprio mantra. La compagine di Michel giunge all’incontro come vera e propria rivelazione – o pressoché tale – de LaLiga, trovandosi benomale a metà graduatoria ed avendo preso un buon distacco dalla zona calda- Il Girona infatti, che ha perfetta differenza reti con 38 gol all’attivo e gli stessi subiti nell’arco delle 24 gare disputate, ha 4 punti in più rispetto la terz’ultima della classa, ovvero il Valencia. Cercasi salvezza matematica in casa biancorossa.

Obiettivo totalmente diverso e maggiormente ambizioso invece per l’Atletico Madriddel tecnico Diego Simeone, attualmente terzo in campionato e con la grandissima occasione di allungare a quattro le lunghezze che lo separano dalla Real Sociedad quarta: la squadra biancoblù ha infatti pareggiato questo turno contro il Maiorca dell’ex laziale Muriqi, concedendo ai Colchoneros un’opportunità irripetibile. I biancorossi vogliono la Champions League e Gerona potrebbe essere terra di conquista dal significato fondamentale.

L’incontro valido per il posticipo del 25° turno del campionato spagnolo de LaLiga si giocherà lunedì 13 marzo alle ore 21:00 presso lo stadio Municipal di Montilivi e vedrà opporsi Girona ed Atletico Madrid: da una parte i biancorossi di Michel a caccia della matematica salvezza, dall’altra i Colchoneros di Simeone, vogiosi di agguantare il decimo risultato utile consecutivo in competizione e guadagnarsi dunque l’accesso alla prossima Champions League.

L’incontro sarà visibile in esclusiva ed on demand sulla piattaforma streaming di DAZN, col collegamento previsto a ridosso del calcio d’inizio. Previo abbonamento allo stesso servizio, sarà dunque possibile seguire la diretta live della partita sia tramite televisione – con collegamento anche da console come Xbox e PlayStation – sia tramite dispositivi mobili come PC, smartphone o tablet – accedendo dal sito o scaricandone l’applicazione. Si sconsigliano invece siti online come Hesgoal, Rojadirecta e Vipleague, in quanto illegali poiché non previsti dalla normativa vigente.