Gf Vip 7, fuori dalla Casa anche Daniele? Le anticipazioni della puntata del 13 marzo

Al centro della puntata del Gf Vip del 13 marzo la storia tra Daniele Del Moro e Oriana Marzoli. E proprio l’ex tronista potrenbbe incappare in un provvedimento del Grande Fratello per i modi aggressivi mostrati

Ancora discussioni al Gf Vip 7: non c’è pace per questa edizione del Grande Fratello Vip, che si è avvitata tra litigi, discussioni, eliminazioni decretate dal pubblico e provvedimenti disciplinari. Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria arrivata durante la puntata di giovedì 9 marzo, questa sera lo stesso destino potrebbe toccare a Daniele Del Moro, che nei giorni scorsi ha avuto modi poco gentili con altri concorrenti, in particolare con la bella venezuelana Oriana Marzoli, a cui ha rinfacciato una serie di cose che non gli stanno bene.

STOP ALLA MALEDUCAZIONE NEL PROGRAMMA

Se Donnamaria è stato buttato fuori proprio per l’aggressività manifestata nei confronti dell’amata Antonella Fiordelisi – a cui ha parlato in modo molto sgarbato e usando parolacce a proposito di un panino, il famoso ‘panino-gate’ – Daniele Del Moro potrebbe rischiare lo stesso destino. Non è certo la prima volta che dà in escandescenze e se ne esce attaccando gli altri concorrenti in modo volgare e aggressivo. Ma farlo ora, dopo i rimpreoveri dei giorni scorsi, appare ancora più incosciente. È stato infatti Pier Silvio Berlusconi in persona, a quanto pare, a richiamare Alfonso Signorini e tutto lo staff del programma all’ordine, chiedendo che il programma tornasse su binari più ortodossi. Basta turpiloquio, litigi, maleducazione, aggressività e scene di cattivo gusto: questa edizione numero sette del Gf Vip, a detta del patron di Canale 5, ha già messo insieme troppe cadute di stile e deve cambiare registro. Lo stesso Alfonso Signorini, nella scorsa puntata, ha nuovamente esortato i concorrenti (non era certo la prima volta) a essere più tranquilli, a non eccedere sia nell’uso delle parolacce che dei modi aggressivi. Ma evidentemente nè i richiami nè l’esempio dei provvedimenti (Donnamaria è stato eliminato e Edoardo Tavassi ammonito) paiono essere bastati.

IL COMPLEANNO DI ANTONELLA

Intanto, di cosa si parlerò stasera? Chi sarà il secondo finalista che si aggiudicherà la partecipazione alla finale insieme a Oriana Marzoli? I sondaggi danno per certo che la seconda finalista della finalissima del 3 aprile sia Nikita Pelizon. A seguire, pare sia molto votata anche Antonella Fiordelisi. Proprio Antonella, stasera, sarà festeggiata a mezzanotte in diretta, dal momento che il suo compleanno è il 14 marzo. Molti fan, sui social, stanno chiedendo che ai festeggiamenti venga fatto partecipare – in studio o addirittura dentro la casa – Edoardo Donnamaria, con cui la gieffina ha tuttora aperta una travagliata storia d’amore. Lui, fuori, ha detto di non riuscire a soppportare la mancanza di lei. Antonella, che è ancora dentro la casa, dal canto suo sta accusando molto la lontananza di Donnamaria, tanto da aver già detto a più riprese che era meglio litigarci continuamente piuttosto che non averlo.

LA COPPIA DANIELE-ORIANA

Si parlerà anche di Daniele e Oriana, una coppia che sembra ormai arrivata al capolinea. Dopo il chiarimento-scontro della scorsa puntata, nel mezzo c’è stato il compleanno di Oriana, con tanto di dedica per lei da parte di Daniele e una foto scattata abbracciati e anche nelle ultime ore i due vipponi pare si siano in qualche modo riavvicinati. Stasera, poi, a parte la possibile uscita di Daniele per un eventuale provvedimento nei suoi confronti, è in scaletta anche una ‘normale’ eliminazione legata al televoto, quindi i concorrenti che devono abbandonare la casa potrebbero essere due. Al televoto ci sono Nikita, Giaele, Daniele e Andrea: i fan sono certi che nè Nikita nè Giaele saranno eliminate. Che tocchi forse ad Andrea Maestrelli?

