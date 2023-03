Tra maratona e derby, rischio paralisi a Roma

Condividi

“Il prossimo 19 marzo Roma rischia la paralisi totale sul fronte della mobilità a causa di due eventi che si terranno nella capitale: la Maratona di Roma e il derby Roma-Lazio”. Lo denuncia il Codacons, che ha presentato oggi una formale diffida al sindaco Gualtieri affinché l’amministrazione comunale individui una area alternativa dove svolgere la maratona. “Domenica 19 marzo- scrive il Codacons nella diffida- la città di Roma sarà messa a dura prova dal punto di vista della mobilità a causa degli eventi in programma che, paradossalmente, si svolgeranno in uno spazio piuttosto ravvicinato con inevitabili forti limitazioni per coloro che vivono quotidianamente la capitale e che vedrebbero compromesso il proprio diritto di spostamento e movimento”. In quella data la Capitale sarà infatti oggetto di due grandi eventi, che “potrebbero costare ai cittadini la piena paralisi dal punto di vista della mobilità sia pubblica che privata: la XXVIII edizione della Maratona di Roma, che ad oggi ha registrato l’interessamento di circa 13mila iscritti, e il derby Lazio-Roma con orario fissato alle 18, che prevederà già nel primo pomeriggio la chiusura, o quantomeno la limitazione, di alcune arterie stradali nei pressi dello stadio Olimpico dove verrà disputata la partita di calcio”. Il Codacons si domanda quindi se effettivamente “sussistano le giuste condizioni, premesse e presupposti per far sì che un’attività come la maratona che ogni anno vede un’affluenza assai numerosa di partecipanti possa svolgersi all’interno di un’area cittadina, come quella individuata dal Comune di Roma, in pieno centro storico, che porta ad un’intera paralisi dal punto di vista della mobilità ed un vero e proprio sequestro sostanziale degli abitanti e lavoratori della zona interessata dal percorso”.