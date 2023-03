Spaccio di droga: tre arresti a Roma

Condividi

Sempre alta l’attenzione della Questura di Roma nei quotidiani servizi volti al contrasto ed alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti attuati dal personale della Polizia di Stati dei Distretti e dei commissariati nella capitale.

Cocaina, hashish, marijuana, ketamina, metanfetamina, altra sostanza sintetica allucinogena denominata “2CB”, oltre a 3 bilancini di precisione e quasi 700 Euro in contanti. Un vero e proprio “supermarket” della droga quello rinvenuto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Lorenzo all’interno di un’abitazione di uno studente nel quartiere Pigneto.

L’intuizione degli agenti, a seguito di una efficace attività investigativa, ha permesso di risalire all’abitazione di uno studente – quale probabile base di spaccio -, e quando, tramite un servizio di appostamento, è stato notato un giovane che, con fare guardingo e circospetto, si apprestava ad accedere all’interno dello stabile, i poliziotti lo hanno seguito per entrare di sorpresa nell’appartamento. Considerevole il ‘bottino’ della perquisizione operata dagli investigatori, nonostante i diversi stratagemmi usati per occultare lo stupefacente nei vari ambienti della casa. Al termine delle indagini l’arresto del 27enne italiano è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

In zona Esposizione invece, gli agenti della Polizia di Stato del locale Distretto, sempre nell’ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un pusher in via Kafka. Al termine di un servizio di osservazione ed appostamento, i poliziotti hanno fermato il 44enne a bordo di una macchina. Confermate le intuizioni dei poliziotti dalle successive perquisizioni personale e domiciliare che hanno permesso di rinvenire diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente ed un importo di 350 Euro quale probabile provento dell’attività di spaccio, attività della quale si è avuta conferma anche da un’analisi effettuata dagli agenti sul telefono del fermato contenuta in un’applicazione di messaggistica all’interno dello stesso. L’arresto dell’uomo è stato convalidato.

Sempre nell’ambito dei medesimi servizi finalizzati alla prevenzione e repressione della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti e della criminalità diffusa, personale della Polizia di Stato del X° Distretto Lido di Roma, coadiuvato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha effettuato diversi controlli nelle vicinanze della stazione metropolitana “Lido Centro” e delle vie limitrofe. In una di queste vie, presso una sala biliardi, il minuzioso controllo dei locali ha permesso di rinvenire oltre mezzo etto di hashish nascosto all’interno di una cassetta di sicurezza ed un bilancino di precisione ancora sporco di sostanza stupefacente, manoscritti riportanti cifre e nomi riconducibili all’attività di spaccio, un’accetta ed inoltre è stata sequestrata la replica di una pistola priva di tappo rosso. Gli agenti, durante le indagini, sono riusciti ad identificare ed arrestare il ‘proprietario’ dei ‘beni’, un 24enne domenicano che dimora all’interno della sala, per il quale, al termine degli atti, è stato convalidato l’arresto.

Inoltre, nel prosieguo dei controlli presso il suddetto locale, è stato anche denunciato un ragazzo di 19 anni trovato anch’egli con dosi di hashish e somma di denaro in contanti.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.