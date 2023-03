Roma-Sassuolo, la diretta live del match

Condividi

All’Olimpico la Roma affronta il Sassuolo nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 18. La sfida tra giallorossi e neroverdi sarà diretta dall’arbitro Fabbri.

Roma-Sassuolo, match valido per la ventiseiesima giornata di campionato, è in programma allo stadio Olimpico di Roma e sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Roma-Sassuolo sarà visibile su Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN, potrà vederla in diretta tv attivando Zona Dazn e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

La partita di Serie A tra Roma e Sassuolo sarà visibile in streaming scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra dell’evento.

La Roma è reduce dalla vittoria nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad (2-0). In campionato i giallorossi nel turno precedente hanno battuto in casa la Juventus (1-0, gol di Mancini). Il Sassuolo si appresta a far visita alla Roma forte delle due vittorie di fila ottenuta in campionato. L’ultima il 3-2 rifilato in casa alla Cremonese