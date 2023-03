Regione Lazio, i nomi della nuova giunta

Condividi

A 24 ore dal termine ultimo per la sua presentazione non sarebbe stata completata nei dettagli la giunta Rocca. Ci sarebbero ancora da limare correttamente le deleghe e, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, sono cambiati due nomi rispetto agli schemi circolati di recente. Non farebbe più parte dell’esecutivo Fabio Tagliaferri, coordinatore FdI di Frosinone, e al suo posto entrerebbe Michele Pasquale Nicolai, eletto a Rieti nella lista circoscrizionale del partito di Giorgia Meloni. L’altra novità sembra riguardare Forza Italia, non più Maria Spena in giunta ma Luisa Regimenti (anche lei molto vicina al coordinatore nazionale Antonio Tajani), la delega resterebbe la stessa: la scuola. L’ingresso della Regimenti, eletta nel 2019 all’Europarlamento con la Lega, farebbe scattare un altro eurodeputato al partito di Salvini: Maria Veronica Rossi, coordinatrice del Carroccio nella provincia di Frosinone. L’uscita dalla Giunta di Tagliaferri ha il suo riflesso sulla chiusura del quadro di FdI per quanto riguarda le posizioni apicali in Consiglio regionale. Per questo, nella riunione che il partito ha svolto stamattina a via della Scrofa con i suoi consiglieri regionali non si sono decisi tutti i nomi per l’ufficio di presidenza né il capogruppo. Antonello Aurigemma sarà il presidente dell’Aula, FdI ha mantenuto questa postazione e il gruppo ha votato all’unanimità per l’ex assessore capitolino ai Trasporti nella Giunta Alemanno da 10 anni consigliere regionale. Sicuramente il leghista Pino Cangemi sarà il vicepresidente che spetterà al centrodestra destra, il forzista Fabio Capolei uno dei due segretari d’Aula ma sull’altra postazione che spetta alla coalizione che ha vinto le elezioni c’e’ un punto interrogativo dettato dal cambio in Giunta Tagliaferri-Nicolai. Per questo il quadro non è chiuso. Frosinone e Viterbo, rimaste fuori dall’esecutivo, stanno alzando la voce per avere rappresentanza.