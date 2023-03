Juventus-Sampdoria, la diretta live del match

Condividi

La Juventus è impegnata in casa contro la Sampdoria nel 26° turno di Serie A. Dopo la sconfitta sul campo della Roma in campionato, i bianconeri hanno vinto contro il Friburgo in Europa League e, con la penalizzazione di -15, sono ottavi in classifica di A con 35 punti. La Samp invece condivide l’ultimo posto in graduatoria con la Cremonese a quota 12, con l’attacco meno prolifico del torneo. “E’ una partita molto importante per la classifica, potremmo arrivare secondi. La nostra classifica è quella che abbiamo 50 punti e possiamo andare davanti all’Inter superandoli di tre lunghezze. Dobbiamo lavorare su questo. All’apparenza sembra abbordabile ma gli ultimi risultati della Samp possono ingannare, hanno sempre perso di misura” ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia.

La partita tra Juve e Sampdoria è in programma alle ore 20.45 e sarà visibile su Dazn.

Juventus-Sampdoria, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Locatelli, Kostic; Pogba; Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Danilo, Paredes, Rabiot, Miretti, Cuadrado, Iling-Junior, Soulé, Compagnon.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Leris; Djuricic; Gabbiadini, Jesé Rodriguez. Allenatore: Stankovic. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Augello, Murru, Oikonomou, Paoletti, Malagrida, Yepes, Sabiri, De Luca, Quagliarella.