Estorsione a Tor Bella Monaca, un arresto

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 49enne romano, disoccupato e con precedenti, gravemente indiziato del reato di estorsione nei confronti del padre, 74enne. È stato proprio il genitore a recarsi in caserma dai Carabinieri denunciando che il figlio poco prima gli ha chiesto insistentemente 200 euro per comprarsi la droga e, al rifiuto, l’uomo sarebbe salito a bordo dell’auto del padre che stava uscendo con la compagna e avrebbe iniziato a minacciarlo. Il 74enne invece di fermarsi ha avviato la marcia e si è diretto spedito presso la caserma dei Carabinieri di via Domenico Parasacchi dove è uscito dall’auto e ha chiesto aiuto. I militari sono quindi intervenuti bloccando il 49enne che ha continuato a minacciare il padre al fine di estorcergli denaro. Il figlio una volta perquisito è stato trovato in possesso di 2 g di cocaina e una siringa usata. Nel corso dell’udienza, il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia in carcere. A suo carico è scattata anche la segnalazione amministrativa all’Ufficio Territoriale del Governo, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Si precisa che l’indagato deve ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.