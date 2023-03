Napoli-Atalanta, segui la DIRETTA LIVE: formazioni e dove vederla

Solo una delle ultime 15 gare tra Napoli e Atalanta in Serie A è terminata in parità (2-2 il 30 ottobre 2019), completano questo parziale otto successi per i partenopei, sei per i nerazzurri.

L’Atalanta ha trovato la rete in tutte le ultime nove partite di campionato contro il Napoli: è la serie più lunga di gare consecutive a segno dei bergamaschi contro i partenopei in Serie A ed è anche la sua striscia in corso più lunga di incontri di fila in gol contro una singola avversaria nel torneo, insieme alla Juventus (sempre nove).

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime quattro gare casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (1N, 2P) e, dopo il ko del 4 dicembre 2021 per 2-3, potrebbe perdere due partite interne di fila contro la Dea per la seconda volta nel torneo, dopo il 1997. L’Atalanta non ha vinto negli ultimi tre incontri di Serie A (1N, 2P) e non ha segnato nei due match più recenti; solo una volta con Gian Piero Gasperini in panchina, i bergamaschi hanno giocato tre partite di fila senza segnare in campionato, nell’ottobre 2018.

Il Napoli ha perso due delle ultime quattro partite di campionato contro avversarie nelle prime sei posizioni in classifica a inizio giornata (2V), dopo che era rimasto imbattuto in tutte le cinque precedenti (4V, 1N).

L’Atalanta ha segnato il 31% dei propri gol in questa Serie A nel corso dei primi 15 minuti del 2° tempo: 13 su 42, record sia in percentuale che in termini assoluti e ben sei in più rispetto ai sette del Napoli che, considerando invece gli altri intervalli temporali della partita, ha all’attivo ben 22 marcature in più rispetto ai bergamaschi (51 v 29).

Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol sugli sviluppi di calcio d’angolo (13) nei cinque grandi campionati europei 2022/23; dall’altra parte, tra le formazioni attualmente nelle prime sei posizioni in classifica in Serie A, nessuna ne ha subiti più dell’Atalanta su sviluppi di corner (cinque, come il Milan).

Dopo essere rimasto senza reti contro la Lazio, Victor Osimhen potrebbe giocare almeno due partite di fila in Serie A senza segnare per la prima volta dallo scorso settembre (tre in quel caso); il nigeriano ha trovato il gol in due delle sue tre gare nel massimo campionato italiano contro l’Atalanta, tra cui la sua prima marcatura nella competizione (il 17 ottobre 2020).

Si affrontano in questa gara i due giocatori con la miglior media gol in questo campionato, tra quelli con almeno cinque reti segnate: Victor Osimhen (un centro ogni 93 minuti) e Ademola Lookman (uno ogni 127).

Jérémie Boga è il giocatore che ha servito più assist in Serie A nel 2023: cinque, nessuno dei quali tuttavia nelle sei gare più recenti, subito dietro troviamo Khvicha Kvaratskhelia (quattro).

Dove vedere Napoli-Atalanta: diretta tv e streaming

La partita tra Napoli e Atalanta è in programma alle ore 18 e sarà visibile su Dazn.

Napoli-Atalanta, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Zedadka, Demme, Gaetano, Anguissa, Zerbin, Elmas, Simeone.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Okoli, Palomino, Scalvini, Soppy, Ruggeri, Boga, Muriel, Zapata.

ARBITRO: Colombo di Como