Meteo, torna ancora il maltempo: perturbazione in arrivo nelle prossime ore

METEO CENTRO, WEEKEND VARIABILE – Fino a domenica tempo variabile tra sole e nubi irregolari, con qualche locale precipitazione, domenica soprattutto sul versante adriatico. Lunedì sole prevalente con clima diurno molto mite, ma entro sera prime piogge in arrivo su alta Toscana.

MARTEDI’ PERTURBAZIONE IN TRANSITO E CALO TERMICO – Martedì perturbazione atlantica più decisa con piogge e temporali sparsi, localmente intensi. Mercoledì residue precipitazioni sul versante adraitico con miglioramento generale a seguire. Temperature in calo e venti in netto rinforzo. Per maggiori dettagli, consultate le sezioni meteo Emilia Romagna, Toscana, meteo Lazio, Meteo Umbria, Meteo Marche, Meteo Abruzzo.