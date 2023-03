Gf Vip, Antonella disperata dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria a causa del panino

Condividi

Fiordelisi, protagonista della lite per un panino che ha portato alla squalifica del fidanzato, versa lacrime su lacrime per la brusca separazione

La sorpresa è stata troppo grande. E con essa, il senso di colpa. Da quando Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica di Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi si è abbandonata alla tristezza, versando lacrime su lacrime. Perché il suo fidanzato è uscito inaspettatamente, certo. Ma anche perché si sente corresponsabile dell’espulsione dello speaker radiofonico.

LA LITE PER IL PANINO CHE HA PORTATO ALLA SQUALIFICA DI EDOARDO

Alla base della dura decisione della produzione del reality show c’è infatti uno scontro tra i Donnalisi a proposito di un panino. Una discussione davvero banale, che però Edoardo ha affrontato in maniera fin troppo veemente. Antonella avrebbe gradito più attenzioni dalla sua dolce metà, che però la voleva servire per ultima proprio per dedicarle più cura. E per questo le lamentele dell’ex schermitrice sono state accolte in malo modo da Edoardo.

ANTONELLA IN LACRIME

Fiordelisi è apparsa attonita durante l’annuncio della squalifica. Poi si è abbandonata a un lungo pianto, che è proseguito anche quando ha raggiunto Donnamaria in Mystery per salutarlo. “Ti ho lasciato un posto in finale, l’ho fatto apposta per te. Ora devi vincere per forza“, le ha detto lui per scherzarci su. “Mi sento a metà, non ce la faccio“, ha risposto lei distrutta. “Mica vado a fare la guerra, vado a casa. Ci vediamo tra venti giorni”, ha provato a consolarla Edoardo.

ANTONELLA: “MEGLIO LITIGARE CON EDOARDO CHE NON VEDERLO”

Anche il giorno dopo la puntata che ha sancito la separazione della coppia, Fiordelisi è rimasta a lungo in disparte e in preda alla malinconia. In giardino si è rigirata a lungo tra le mani una foto che ritrae un bacio romantico. A lei si è avvicinata l’amica del cuore Nikita Pelizon, che gli ha ricordato che tra poche settimane i Donnalisi si ritroveranno. “Edoardo esiste ancora”, le ha detto per tirarla su. E poi le ha ricordato l’importanza di essersi divisi in un momento positivo della loro tormentata relazione. “Ma è meglio litigare con lui che non vederlo”, ha replicato Fiordelisi.

Anche Edoardo Tavassi, ammonito nella puntata di ieri, ha spronato Antonella a reagire. “Devi provare a divertirti”, le ha detto, confermando che le tensioni tra i gruppi dei Persiani e degli Spartani sono ormai alle spalle. “Sarà una prova importante per te per capire quanto ci tieni a lui. Perché Edoardo è perso di te”.

FONTE DIRE