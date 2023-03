Bologna-Lazio: segui la DIRETTA LIVE: formazioni e dove vederla

La Lazio ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro il Bologna (2P), tra cui le due più recenti: i biancocelesti potrebbero registrare una striscia di almeno tre successi consecutivi contro i rossoblù per la seconda volta nel torneo, dopo i cinque tra il 1999 e il 2000.

Il Bologna ha vinto le ultime due gare interne contro la Lazio in Serie A, dopo una serie di otto partite casalinghe di fila senza successi (4N, 4P): i rossoblù potrebbero ottenere più vittorie interne consecutive contro i biancocelesti nella competizione per la prima volta dal 1976-1979 (cinque in quel caso).

Il Bologna ha ottenuto solo un successo nelle ultime nove partite nel girone di ritorno di Serie A contro la Lazio (3N, 5P): 2-0 il 27 febbraio 2021, con le reti di Ibrahima Mbaye e Nicola Sansone. La Lazio potrebbe stabilire un suo nuovo record di clean sheet in trasferta in una singola stagione di Serie A: al momento sono otto, come nel 1994/1995 e nel 1999/2000 – nei cinque grandi campionati europei 2022/23, nessuna squadra ha fatto meglio (otto anche per l’Arsenal).

Dopo il successo per 1-0 contro l’Inter, il Bologna potrebbe mantenere la porta inviolata in due match di fila al Dall’Ara in Serie A per la prima volta dall’aprile 2019 (v Chievo e Sampdoria). La Lazio ha vinto quattro delle ultime sei sfide contro avversarie nelle prime otto posizioni in classifica a inizio giornata di Serie A (2P), dopo aver ottenuto appena un successo nelle precedenti otto.

La Lazio è la squadra che ha segnato più volte il primo gol dell’incontro in questa Serie A: 20, vincendo poi 13 di queste gare; dall’altra parte, nessuna formazione ha vinto più partite del Bologna dopo aver subito la prima rete del match (quattro, come Napoli e Udinese).

Riccardo Orsolini ha preso parte a sei degli ultimi sette gol del Bologna in campionato (quattro reti e due assist), il classe ’97 (sette gol nel 2022/23) è a una sola rete di distanza dal suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (otto nel 2019/20 e nel 2018/19).

Musa Barrow ha preso parte a quattro reti in appena due presenze interne contro la Lazio in Serie A (un gol e tre assist), più che contro qualsiasi altra avversaria in gare casalinghe nel torneo. Luis Alberto ha servito sei assist in Serie A contro il Bologna, almeno due in più rispetto ad ogni altra avversaria – tra i giocatori in attività lo spagnolo è quello che ha fornito più passaggi vincenti contro i rossoblù nel torneo.

Dove vedere Bologna-Lazio in tv e in streaming

La partita tra Bologna e Lazio verrà disputata alle ore 20:45 allo stadio Dall’Ara e sarà disponibile in tv su Sky Calcio 202, Sky Sport 251 e DAZN. In streaming la partita sarà disponibile sulle rispettive applicazioni SkyGo e Dazn.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Ferguson, Soriano; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lykogiannis, Sosa, Moro, Pyyhtia, Arnautovic, Barrow, Sansone. Indisponibili: Bagnolini, Dominguez, Orsolini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Casale, Pellegrini, Radu, Fares, Marcos Antonio, Cataldi, Basic, Romero, Cancellieri. Indisponibili: Immobile. Squalificati: Marusic. Diffidati: Cataldi, Vecino.

Arbitro: Maresca di Napoli.