Amici 22, domenica 12 marzo ultimo appuntamento pomeridiano: le anticipazioni

Condividi

Il serale del talent show di Maria De Filippi inizierà sabato 18 marzo

Domenica 12 marzo ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. Sono 15 i talenti che avranno diritto ad accedere al serale, che inizierà sabato 18 marzo in prima serata su Canale 5. Ma nella classe gli allievi ancora in gara sono 17. Potrà andare avanti solo chi tra loro avrà una media dell’8 decretata dai voti dei professori. Inoltre, anche gli allievi che erano riusciti a conquistare una maglia nelle scorse puntate hanno dovuto restituirla e tornare in gara. Chi dovrà abbandonare il programma? Ecco tutte le anticipazioni dell’ultimo pomeridiano.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Amici, la cantante Angelina conquista la maglia del serale

GLI ELIMINATI

Sono due gli allievi che non potranno partecipare al serale di Amici 22. Il cantante Niveo e la ballerina Benedetta. Tuttavia, quest’ultima ha ricevuto una proposta dalla produzione: continuare in veste di professionista nel serale per poter ballare in coppia, quando necessario, con Mattia.

LA NUOVA GIURIA

Grandi novità per la giuria, tutta nuova. Non torneranno Stefano De Martino, Stash e Emeanuele Filiberto. Al loro posto ci saranno Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

GLI ALLIEVI AMMESSI AL SERALE DI AMICI 22

Aaron (cantante)

Alessio (ballerino)

Angelina (cantante)

Cricca (cantante)

Federica (cantante)

Gianmarco (ballerino)

Isobel (ballerina)

Maddalena (ballerina)

Mattia (ballerino)

Megan (ballerina)

NDG (cantante)

Piccolo G (cantante)

Ramon (ballerino)

Samu (ballerino)

Wax (cantante)

FONTE DIRE