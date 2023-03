Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di venerdì 10 marzo

Condividi

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 10 marzo 2023, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 10 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata e della band formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli. Tra gli ospiti ricorrenti, troviamo anche il corrispondente in Italia del Die Welt Constanze Reuscher.

Gli ospiti di stasera 10 marzo

Il seguitissimo Propaganda Live di Diego Bianchi, stasera 10 marzo tornerà a parlare della tragedia di Cutro, dopo il Consiglio dei Ministri che si è tenuto eccezionalmente lì e della marcia antifascista di Firenze. Ospiti di Zoro saranno, tra gli altri, il cantautore Manuel Agnelli, che presenterà lo spettacolo teatrale Lazarus. L’opera è ritenuta il testamento creativo di David Bowie. Nella puntata serale atteso l’ulteriore monologo di Andrea Pennacchi.

Il reportage di Zoro

Nel suo nuovo reportage, Diego Bianchi, torna proprio a Cutro dove (come abbiamo già scritto) si è tenuto eccezionalmente il Consiglio Dei Ministri, per arrivare poi a Firenze, dove racconta la marcia antifascista indetta da CGIL, CISL, UIL.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 10 marzo 2023 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.