Gf Vip, Edoardo Donnamaria è fuori dalla Casa. Tavassi ammonito

Nella quarantesima puntata del Grande Fratello Vip sono due i Vipponi che hanno abbandonato la Casa e uno ammonito

Manca veramente poco alla finale che decreterà il vincitore o la vincitrice del Grande Fratello Vip giunto alla sua settima edizione. E, ieri, nel corso della quarantesima puntata è stato il momento di dare addio a due dei concorrenti in gara. E per uno di loro è stato un duro colpo. “I reiterati comportamenti scorretti degli inquilini hanno portato Grande Fratello a prendere una decisione inamovibile– si legge sul sito ufficiale- Le continue violazioni del regolamento, congiuntamente all’atteggiamento poco consono a un contesto televisivo, non possono rimanere impunite”.

Prima, ad essere ammonito è stato Edoardo Tavassi che secondo il Grande Fratello ha avuto una reazione esagerata e ha compiuto un gesto inconsulto e aggressivo. Tavassi ha chiesto scusa al pubblico. I provvedimenti, però, non sono finiti.

È stato quindi il turno di Edoardo Donnamaria che è stato mandato in Mystery Room. “Il VIP è stato richiamato più volte ma ha continuato ad avere atteggiamenti fuori controllo”.

“Hai superato quel limite che lunedì vi avevo imposto, sei stato richiamato più volte”, ha detto Signorini. L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una reazione spropositata verso la sua compagna per un panino. Le conseguenze sono inevitabili: Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal gioco. Il VIP ha risposto con un “Mi dispiace”. Prima di lasciare la Casa, Edoardo viene raggiunto da Antonella per un ultimo saluto. I due fidanzati, in lacrime, si sono abbracciati senza dirsi nulla. Edoardo ha fatto una sola raccomandazione alla ragazza che si è colpevolizzata per l’accaduto: “Tu devi vincere per forza“.

L’ELIMINAZIONE DEL NOMINATO

Antonella, Nikita, Giaele, Milena, Davide, Alberto e Onestini erano i sette VIP in Nomination. Il pubblico ha deciso che a dover ad abbandonare definitivamente la Casa per sempre è Davide. Il modello e influencer, classe ’95, noto al grande pubblico per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, è arrivato in studio con il bussolotto che lo poteva salvare, ma così non è stato.

LE NOMINATION

Dopo l’eliminazione è stato il momento delle tanto attese quanto temute Nomination. Così come nella precedente diretta, si legge sul sito ufficiale, i VIP sono chiamati a effettuare le proprie scelte pescando un piramidale: nero sincero o rosso sputa l’osso,. A dare il via a queste Nomination è Giaele: nel segreto del Confessionale, la VIP decide di dare il suo voto a Nikita: “Non la reputo vera”. È il turno di Daniele che manda in Nomination Giaele, mentre Alberto sceglie Andrea. Milena, così come Andrea, dà il suo voto a Nikita in quanto dice di non aver apprezzato alcuni commenti fatti sia verso di lei ma anche nei confronti del gruppo: “È un po’ un controsenso: è un fare e disfare”. Infine Oriana sceglie Andrea. Avendo pescato il piramidale nero, così come i successivi concorrenti, Nikita nomina Andrea, mentre Micol manda al televoto Nikita. Antonella decide di mandare in Nomination Daniele, Onestini invece, a causa delle incomprensioni avute, fa il nome di Nikita: “Ti sei comportata male”. Per lo stesso motivo, anche Tavassi sceglie di mandare al televoto Nikita.

