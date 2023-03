Stasera C’è Cattelan: ospiti di stasera 9 marzo Pierfrancesco Favino e Filippo Tortu

Condividi

Un’altra settimana del night show di Alessandro Cattelan, in onda martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata su Rai 2 sta per concludersi. Cattelan intervisterà nell’ultima serata altri volti noti dello spettacolo.

In questa nuova stagione del 2023, il programma ha ospitato fino a oggi: Fiorello, Ezio Greggio, Clementino, Daniele Bossari, Benedetta Rossi, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Spollon, Guè, Marco Giallini, Elettra Lamborghini, Coma_Cose, Ricchi e Poveri, Matilda De Angelis, Lazza, Elisabetta Canalis, Marco Mengoni, Marisa Laurito, Sandra Milo, Mara Maionchi, Ornella Vanoni, Levante, Fabio Rovazzi, Paola e Chiara, Mr. Rain, Gianluca Grignani, Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo. Ecco chi sono stati, invece, gli ospiti del 7 e dell’8 2023.

Tra gli ospiti di Cattelan della prima puntata settimanale, in onda martedì 7 marzo alle ore 23.15, ci sono stati l’attore Lino Guanciale, Edoardo Franco (vincitore di Masterchef) e Sangiovanni. Nella puntata di mercoledì 8 marzo, in onda alle 23.45, Cattelan ha ospitato l’attrice Anna Foglietta, i The Pills e il cantante Olly.

Nella puntata di giovedì 9 marzo, in onda alle 23.10, Cattelan intervista l’attore Pierfrancesco Favino e il campione olimpionico Filippo Tortu.