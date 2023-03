Gf Vip, una eliminazione e resa dei conti per le coppie: le anticipazioni di giovedì 9 marzo

Condividi

Questa sera su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Nella puntata di lunedì è stato annunciato il primo finalista, ma oggi per i vipponi sono in arrivo brutte notizie: il televoto di oggi decreterà una eliminazione.

I CONCORRENTI IN NOMINATION

Sono sette i concorrenti che rischiano di vedere infrangersi il loro sogno a meno di un mese dalla fine del reality show: Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Milena Miconi, Luca Onestini e Nikita Pelizon. I sondaggi del web finora hanno dato un parere abbastanza unanime: chi rischia maggiormente di uscire dalla porta rossa è Davide Donadei. Ma non sempre le preferenze dei social network sono state rispettate: la notizia che al televoto di lunedì Tavassi si è piazzato secondo dopo Oriana, superando Antonella e soprattutto Nikita (solo quarta) è stata accolta con molto stupore dal popolo della rete.

Dopo la dura reprimenda del conduttore Alfonso Signorini, che ha accusato i vipponi di essere maleducati e irrispettosi e di essere andati troppo spesso sopra le righe, nella casa di Cinecittà il clima è molto sereno. Le fazioni di Spartani e Persiani non si fanno più la guerra e a riemergere sono i difficili equilibri delle coppie del Gf Vip.

I DONNALISI LITIGANO PER UN PANINO, POI FANNO PACE

Ovviamente, al centro della scena continuano a esserci Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Che ieri sono arrivati a litigare per un panino: lo speaker radiofonico si è offerto di preparare dei sandwich per tutti gli inquilini e ha servito per ultima la sua dolce metà. Che però non l’ha presa affatto bene, lamentando una scarsa attenzione nei suoi confronti. A quel punto si è alterato anche Edoardo, che ha spiegato che aveva volutamente deciso di prepararle il panino per ultimo in modo da farcirlo con più cura e andarlo a mangiare insieme lontani dagli altri.

I due si sono chiariti poco dopo, ammettendo entrambi di aver sbagliato a reagire impulsivamente e suggellando la pace con un tenero abbraccio. Ma con quei due qualsiasi colpo di scena è sempre dietro l’angolo.

ANCORA TENSIONE TRA GLI ORIELE

Sono giorni difficili per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: la venezuelana chiede costantemente un confronto all’ex tronista. “Stare insieme vuol dire passare del tempo con l’altra persona e adesso noi non passiamo del tempo insieme”, gli ha fatto notare ieri. E lui, per tutta risposta: “Tu sei una persona che pretende tanto. Io la vedo in modo diverso”.

Insomma, Daniele ha ribadito di provare “sentimenti veri” per Oriana, che però non sembra essere soddisfatta dalla natura del loro rapporto. Stasera potrebbe arrivare un nuovo chiarimento tra i due, su sollecitazione di Signorini.

