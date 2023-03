Conte a rischio esonero? Per i tifosi del Tottenham “è un fallimento totale”. Ritorno in Serie A?

Condividi

In Inghilterra vedono il tecnico italiano ormai alla porta, dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League del Tottenham da parte del Milan

“La fine del regno di Antonio Conte è sicuramente una formalità”. Non si placano le critiche nei confronti dell’ex allenatore di Juventus e Inter, dopo l‘eliminazione agli ottavi di finale di Champions League del Tottenham, da parte del Milan. In Inghilterra, infatti, vedono il tecnico italiano degli Spurs ormai alla porta. Il triplice fischio della partita contro il Milan, scrive la Bbc, è stato visto come “l’inizio della fine del regno di 16 mesi del manager Antonio Conte“.

Ma non solo, perché come scrive ancora la testata britannica “i tifosi degli Spurs hanno reagito furiosamente” e sugli spalti dello stadio del Tottenham “i posti vuoti illustravano la brutale realtà del malcontento che ribolliva sotto la superficie durante quello che avrebbe dovuto essere un tentativo cruento e furioso di salvare le loro aspirazioni europee contro il Milan”.

Tra le critiche, quelle alla prestazione: “La prestazione porterà critiche giustificate sulla testa di Conte, la sua eventuale uscita, ora sicuramente una formalità, che arrivi alla fine della stagione o prima”. E soprattutto “non c’è alcuna indicazione” che porti “a rinnovare un contratto che scade alla fine di questa stagione”. Ormai “sembra solo questione di tempo prima che Conte se ne vada”.

Palpabile la rabbia e la delusione dei tifosi, che invade anche il web: “Ieri sera è stata la fine della stagione del Tottenham”, non aver neanche tentato di battere il Milan “è inaccettabile”, scrive Darren per il quale il Tottenham andrà alla deriva “verso l’oscurità di metà classifica da qui alla fine della stagione.

Conte deve assumersi la maggior parte della colpa”. Il tecnico italiano viene definito “un presunto manager di livello mondiale” il cui mandato “è stato un fallimento totale”. E se ci fosse un ritorno in Serie A? Magari proprio in quella Juve con la quale non si erano lasciati proprio benissimo? Chissà.. in fondo il calciomercato sta per ricominciare o forse, non è mai terminato.