Anzio, ruba denaro a un anziano: 57enne in manette

Ieri pomeriggio un carabiniere in servizio presso il Reparto Territoriale di Aprilia, mentre passeggiava con la sua famiglia, ha notato un uomo intento a rubare del denaro contante ad una persona anziana. Il militare, nonostante fosse libero dal servizio, si è qualificato per approfondire la situazione ma è stato subito aggredito dall’uomo che, nel tentativo di darsi alla fuga, ha avuto una colluttazione con il militare. L’immediato intervento di una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Anzio ha poi consentito l’arresto dell’uomo che è stato condotto presso gli uffici della caserma per gli accertamenti del caso. Come aveva ben intuito il militare, l’uomo aveva appena sottratto circa 200 euro dal portafogli della vittima, un anziano di 81 anni residente in zona, al quale è stata poi riconsegnata l’intera somma sottratta. L’indagato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo. Ad esito del giudizio, il suo arresto è stato convalidato ed è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castel Volturno (CE).