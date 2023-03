Stadio Roma, più parcheggi e nuovo ingresso Pertini

Condividi

Dall’aumento dei parcheggi previsti al prolungamento della metro B fino a Casal Monastero, dal potenziamento del trasporto pubblico al rifacimento della viabilità stradale strategica, dalla tutela della biodiversità alla salvaguardia e valorizzazione dei reperti archeologici insistenti sull’area. Sono solo alcune delle osservazioni delle commissioni del Consiglio del IV Municipio di Roma sulla delibera di pubblico interesse per la realizzazione del progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Stamattina il parlamentino di via Tiburtina è chiamato ad esprimersi definitivamente sulla delibera della Giunta capitolina, sulla scorta dei pareri delle commissioni municipali Assetto del territorio, Ambiente, Sport e Affari generali, tutti favorevoli ma con alcune raccomandazioni – ritenute strategiche – alla società giallorossa e al Campidoglio.

Si tratta dell’ultimo passaggio prima dell’approdo del provvedimento in Assemblea capitolina, preludio all’apertura della conferenza dei servizi decisoria e dell’avvio della fase di progettazione definitiva.

ASSETTO DEL TERRITORIO – “Abbiamo chiesto che venga ricalcolato e subordinato a una verifica preliminare di sostenibilità il numero dei parcheggi pubblici previsti, individuando una quota esterna all’area con una locazione radiale che favorisca la multimodalità con i nodi di scambio ferro-gomma e i percorsi ciclopedonali previsti ed esistenti. Chiediamo poi di realizzare un ulteriore ingresso sul lato Nord dell’ospedale Sandro Pertini e di aumentare la percentuale di afflusso tramite il trasporto pubblico locale”, le parole di Adriano Brescia, presidente della commissione Assetto del territorio del IV Municipio di Roma.

“Vorremmo che venisse riconosciuta una partecipazione adeguata del Municipio al previsto tavolo tecnico per dare rilevanza ai cittadini del territorio. Inoltre chiediamo il potenziamento del tpl, e in particolare il prolungamento della linea B della metro fino a Casal Monastero e il potenziamento del trasporto su gomma durante gli eventi, e il potenziamento della viabilità stradale, in particolare per quanto riguarda via di Portonaccio, via dei Durantini e via dei Monti Tiburtini”, ha sottolineato Brescia.

Secondo il quale “fondamentale sarà anche integrare i previsti percorsi ciclopedonali con il nuovo assetto urbano e con i percorsi esistenti”.

“Consapevoli dell’opportunità per il territorio- ha chiosato il presidente della commissione municipale Assetto del territorio- consideriamo positivamente ma migliorabile il progetto e pensiamo che le nostre considerazioni siano strategiche per realizzare il miglior progetto possibile per città, Municipio, residenti e tifosi e affinché sia una vera occasione di riqualificazione e orgoglio per il territorio. Per questo in commissione Assetto del territorio abbiamo espresso parere favorevole con osservazioni”.

AMBIENTE – Per quanto riguarda la commissione Ambiente, il presidente Gianluigi Bardini ha riportato “le nostre osservazioni a supporto del parere favorevole alla delibera in oggetto”. In particolare “abbiamo posto l’accento sul fatto che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del progetto siano a carico del proponente per tutta la durata della convenzione, e che si tenga conto di un corretto rapporto tra superfici permeabili e impermeabili utile a un corretto assorbimento delle acque meteoriche”. La commissione Ambiente chiede, inoltre, che in sede di progettazione definitiva “la configurazione di adozione di verde pubblico sia concepita secondo i principi di sostenibilità ambientale, economicità della manutenzione, sicurezza urbana e massima fruibilità per gli utenti ordinari e straordinari”, e che si trovino “strumenti di mitigazione dell’impatto acustico e ambientale in un ottica di salvaguardia e tutela della biodiversità”.

SPORT E CULTURA – Le osservazioni della commissione Cultura e Sport, ha evidenziato la presidente Onorina Gallucci, “si concentrano sull’esistenza nell’area interessata dalla costruzione dello stadio di alcuni importanti reperti archeologici che andranno tutelati e integrati nel progetto al fine di essere preservate e rese fruibili”. Dal punto di vista sportivo, invece, “l’indicazione che arriva dal Municipio è quella di rendere accessibile alla cittadinanza le opere accessorie allo stadio, il cui progetto prevede la costruzione di campi di basket e da paddle, così da rendere il progetto inclusivo e con ricadute sociali sul territorio”.