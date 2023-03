Pechino Express 2023 su Sky: coppie, tappe e quando inizia

Condividi

Dieci puntate lunga la rotta “La via delle Indie” con una doppia conduzione

Pechino Express 2023 ai nastri di partenza. La decima edizione – la seconda seconda targata Banijay Italia per Sky – debutta giovedì 9 marzo (ore 21.15) su Sky Uno e in streaming su Now. Alla conduzione troviamo c’è sempre Costantino della Gherardesca, questa volta insieme a Enzo Miccio, che nella scorsa edizione lo aveva sostituito in alcune occasioni ma che adesso diventa conduttore effettivo. “Enzo è il mio bastone della vecchiaia” dice Costantino, “siamo una coppia ben equilibrata” fa eco il wedding planner.

I concorrenti di Pechino Express 2023

In gara ci sono nove coppie di vip: zaini in spalla per Giorgia Soleri e Federippi che formano la coppia de “Le Attiviste” (“Le malattie? Sì sono stata male ma ho potuto contate sulla mia migliore amica” racconta la fidanzata di Damiano David), quindi Alessandra Demichelis e Lara Picardi sono “Gli Avvocati” (rigorosamente al maschile), Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono “Gli Italo Americani”, Dario e Caterina Vergassola compongono “Gli Ipocondriaci” (“Non ricordo niente di quello che ho fatto… non so cosa ho cambinato” scherza il comico). E, ancora Martina Colombari e Achille Costacurta sono la coppia “Mamma e Figlio”, la ‘Divina’ Federica Pellegrini e Matteo Giunta formano “I Novelli Sposi” (“come coppia siamo tornati più forti di prima” spiega l’ex nuotatrice) Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi” e, infine, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”.

Le tappe in dieci puntate

L’itinerario di questa stagione si sviluppa – in dieci puntate – lungo “La via delle Indie”: la partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico, il secondo più popoloso al mondo, quindi di corsa verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico. La coppia che arriverà prima vincerà Pechino Express 2023 e si aggiudicherà il premio finale che, come da tradizione, sarà devoluto a sostegno di una delle Ong che operano nei Paesi visitati durante l’edizione.

Numeri e curiosità

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” ha fatto percorrere oltre 8mila chilometri durante i 37 giorni di riprese, per un totale di oltre 3500 ore e 13mila ore di montaggio. La troupe era composta da 120 persone (oltre a due medici) con 20 camere grazie alle quali sono stati realizzati circa 40 terabyte di girato totale (di questi, 500 gigabyte grazie ai tre droni usati durante l’itinerario). Durante le riprese sono stati consumati 10mila litri di acqua.